TEMPO.CO, Jakarta - Xiaomi dikabarkan batal merilis Redmi Pro 2 dan akan menggantinya dengan smartphone lain, yaitu Xiaomi X1. Telepon seluler pintar ini akan memiliki dua versi, yakni dengan layar nyaris tanpa tepi (near-bezelles) dan layar normal.



Versi pertama diduga dilengkapi dengan layar 5,5 inci dengan resolusi 2.160 x 1.080 dan cip Snapdragon 660 di prosesornya. Di bagian belakang dapat ditemukan sistem dual camera dengan sensor Sony IMX362 atau IMX386. Selain itu, ponsel ini memiliki sensor sidik jari.



Ponsel ini akan mempertahankan jack headset 3,5 mm. Harga yang ditawarkan mulai US$ 294 dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB, hingga US$ 368 dengan RAM 6GB dan penyimpanan 128GB.



Ini mungkin harga untuk versi layar biasa. Versi Bezelless mungkin akan memasang RAM 6GB dengan penyimpanan 64GB seharga US$ 339 dan RAM 6GB dengan penyimpanan 128GB dengan harga US$ 412.



Xiaomi X1 disebut akan tiba pada akhir bulan ini, di samping Mi 6 Plus dan MIUI 9. Namun layak diduga bahwa “X1” sebenarnya hanya codename internal Xiaomi untuk Redmi Pro 2 atau produk lain yang akan dijual dengan nama lain.



GSM ARENA | MEIDIKA SRI WARDIANA | NS