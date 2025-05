Baterai Gadget Samsung Bakal Semakin Canggih?

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics, perusahaan raksasa asal Korea Selatan, bakal meluncurkan baterai dengan teknologi terbaru yang memiliki tingkat kepadatan lebih tinggi.



Ini artinya, jumlah energi yang bisa disimpan menjadi lebih besar dengan ukuran baterai yang sama.



Saat ini, baterai yang terpasang pada gadget andalan besutan perusahaan seperti Galaxy Note 4 dan Galaxy S6 memiliki kepadatan sekitar 700 watt-hours per liter.



"Ini akan naik menjadi 750 watt hour per liter pada akhir tahun ini," tulis situs Phone Arena, Rabu 27 mei 2015. "Ini akan naik jadi 780 watt-hours per liter pada 2017."



Voltase dari baterai juga akan ditingkatkan dari 4,40 volt pada tahun ini menjadi 4,5 volt pada 2017. Semakin tinggi voltasenya maka daya tahan baterai semakin lama.



Dan inovasi berikutinya yang mungkin bakal langsung disukai oleh para pengguna gadget adalah alat pengecas cepat yang semakin cepat kinerjanya.



"Baterai akan terisi 80 persen dalam pengecasan 30 menit," tulis Phone Arena.



PHONE ARENA | BUDI RIZA