Baterai Tahan 2 Pekan, Begini Spesifikasi Asus Zenfone Max

TEMPO.CO, Jakarta - Asus Zenfone Max resmi hadir di Indonesia mulai pekan ini. Kelebihan dari ponsel ini adalah kapasitas baterainya yang “monster”, mencapai 5.000 mAh. Ini adalah kapasitas baterai terbesar untuk sebuah ponsel yang ada saat ini.



Rata-rata kapasitas baterai ponsel pintar adalah 2.000-4.000 mAh. Yang menarik, masa hidup baterai bisa lebih panjang lagi berkat penggunaan prosesor hemat energi, Qualcomm Snapdragon 410 dengan 64-bit 1,2 GHz. Asus mengklaim baterai tersebut bisa bertahan selama 2 minggu.



“Baterai sebesar itu sangat cocok bagi mereka yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan,” ucap Advent Jose, Technical Public Relations Asus Indonesia, di Jakarta, Kamis, 12 Mei 2016. “Kalau untuk posisi stand-by dengan layar tak menyala, daya tahan baterai bisa mencapai 38 hari.”



Walau kapasitas baterai lithium-polymer non removable sebesar 5.000 mAh, desain Zenfone Max tetap langsing. Saking besarnya kapasitas baterai Zenfone Max, ponsel ini bisa digunakan sebagai powerbank. Tapi untuk urusan bobot, ponsel ini terasa lebih berat ketimbang ponsel lain. Beratnya 170 gram.



Yang menarik, jika kita membawa ponsel lain dan baterainya nge-drop, cukup hubungkan ponsel itu via konektor mini USB dan baterai pun akan diisi kembali oleh Zenfone Max. “Saat mengisi baterai ponsel lain, listrik yang dialirkan sekitar 0,5 mAh dengan voltase 4 volt. Masih di batas aman,” ucap Jose.



Kamera pada ponsel ini juga telah dilengkapi teknologi laser autofocus dan PixelMAster 2.0. Selain mengambil foto, kamera dapat difungsikan untuk merekam video dengan resolusi full high definition (Full HD) dengan kecepatan 30 bingkai per detik.



Luas layar Zenfone Max mencapai 5,5 inci dan dilapisi Gorilla Glass 4, yang dipasang menutupi semua bagian depan. Ini membuat Zenfone Max terlihat sempurna seperti kaca.



Selain itu, ponsel ini dilengkapi teknologi Asus TruVivid. Teknologi ini menggantikan desain empat lapis seperti pada ponsel lain menjadi hanya dua lapis. Keuntungannya, tak ada lagi ruang udara sehingga tampilan layar lebih dekat dan jernih.



Asus melepas Zenfone Max dengan sistem operasi Android 5.0 Lollipop ini seharga Rp 2,599 juta.



FIRMAN