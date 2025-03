Begini Beda Kemampuan Galaxy A56, A35, dan A26 yang Baru Diluncurkan Samsung

President and Head of Mobile eXperience Business Samsung Electronics TM Toh mengatakan perangkat terbaru Samsung dilengkapi sistem operasi One UI 7 yang juga dimiliki oleh Samsung Galaxy S25 series. “Kami bersemangat membuka kesempatan kreativitas tanpa batas pada Galaxy A series, sekaligus memastikan pengalaman mobile yang aman, terpercaya, dan seru,” katanya melalui keterangan tertulis pada hari peluncuran ponsel terbaru Samsung.