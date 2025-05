Begini Hebohnya Perburuan iPhone 7 di New York

TEMPO.CO, Jakarta - Pembeli pertama Apple di New York City dengan cepat mengambil iPhone 7 baru dari rak, bersorak sorai begitu mereka memasuki toko unggulan pada Jumat (16 September), diapit oleh para pegawai toko yang riuh bertepuk tangan.



"Hari ini adalah hari ke 23 saya di luar toko Apple di sini, di New York City," kata Jaime Gonzalez saat masih mengantre sebelum toko buka.



"Tahun lalu saya juga antre begini tapi karena dulu saya tidak pre-order, jadi saya tidak bisa dapat duluan. Ada seorang wanita dari Eropa yang dapat pertama. Tapi di sinilah saya sekarang dan pada 2016 tepat rasanya untuk jadi yang nomor satu dan saya akan jadi nomor satu kali ini."



"Saya sudah satu setengah minggu di sini," kata Andreas Francis. "Saya sudah mencoba mendapat 7 Plus dan jet black yang baru tapi mereka tak punya 7 Plus atau jet black, jadi ya saya akhirnya beli yang regular black lalu 7."



Jumlah awal untuk iPhone 7 Plus sudah ludes terjual di seluruh dunia, pasokan untuk ponsel baru Apple yang berukuran lebih besar sudah habis dan iPhone 7 yang ukurannya lebih kecil juga sudah terjual habis untuk warna jet black, kata perusahaan itu seperti dikutip Reuters, Jumat (16/9).



Para pembeli yang memasuki Apple Stores pada Jumat, saat gawai baru saja ditaruh di rak, tidak bisa membeli ponsel di situs Apple namun mereka boleh memesan model yang mereka inginkan secara online, kata Apple.



Peranti baru itu dilengkapi fitur kamera yang lebih canggih dan dihilangkannya jack headphone tradisional guna mendukung teknologi baru.



"Sebenarnya itu satu-satunya hal yang saya tak suka, karena saya biasa mendengarkan lagu seharian," kata Rinat dari Kazakhstan, merujuk pada dihilangkannya jack headphone tradisional pada iPhone 7. "Jadi ketika kita memutuskan menghilangkannya saya sebenarnya sangat sedih tapi saya rasa nanti juga akan terbiasa."



"Itu tidak mengganggu sih," kata Sulton Zohiriy. "Saya biasanya tak terlalu banyak mendengar musik. Headphone-nya sepertinya sama tapi beda, beda jack, itu saja."



Antrean yang antusias dan orang-orang yang berkemah di depan toko lebih sedikit jumlahnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagian alasannya karena pra-pemesanan sudah bisa dilakukan secara online sehingga mmebuat orang-orang tak lagi perlu antre kecuali mereka yang benar-benar penggila iPhone.



"Saya sebenarnya sudah pre-order, jadi saya mengantre cuma sekitar 20 menitan, super gampang," kata Paige Hogan yang sudah pre-order 7 Plus.



Model iPhone 5,5 inci yang dikenal dengan Plus, sudah terjual habis setelah diluncurkan sejak Apple mengenalkan ukuran itu dengan iPhone 6 pada 2014.



