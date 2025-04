Begini iPhone X di Mata Pengguna Android

TEMPO.CO, California - Vlad Savov, editor laman berita teknologi The Verge, yang juga pengguna Android Google Pixel, mencoba menuliskan kesannya terhadap iPhone X. Menurut dia, iPhone X memang sebuah ponsel revolusioner dari Apple. Namun, dia menganggap ponsel dengan chip A11 ini hanya sebagai bagian "hiburan" untuk para pengguna iPhone.



"Bukan untuk menarik pengguna non-iPhone," ujar Savov yang juga analis teknologi, seperti dikutip dari laman The Verge, Selasa, 19 September 2017.



Dari segi desain, Apple cukup radikal menampilkan inovasi pada iPhone X. Namun perlu diingat bahwa, perusahaan yang cukup ambisius harus takut akan stagnasi pesaingnya, yang dapat menyebabkan kepuasan dan kemunduran. "Memiliki saingan yang kuat sangat penting untuk menjaga laju inovasi. Ini yang harus diingat Apple," kata Savov.



Meski begitu, kata Savov, desain iPhone X tidak begitu berdampak pada para pengguna Android. Sebab, menurut dia, kebanyakan ponsel Android telah lebih dulu mengusung konsep tanpa bezel dan absennya bezel pada iPhone X merupakan sesuatu yang mudah untuk dilupakan.



Face ID, menurut dia, mungkin akan bekerja dengan baik, namun tidak jelas diciptakannya teknologi ini. Anehnya, kata Savov, Samsung dan Apple tahun ini sama-sama meninggalkan sensor sidik jari. "Teknologi FaceID muncul tanpa ada penjelasan. Keamanankah? Sepertinya tidak begitu berpengaruh," ujarnya.



Kenyataannya, Google, LG, Huawei dan ponsel-ponsel lainnya yang setia dengan sensor sidik jari tidak ditinggalkan oleh pelanggannya. Sebagai gantinya, Samsung menyelipkan pembaca sidik jari ke dalam posisi off-center yang canggung dan memberikan pemindai iris untuk membuka kunci ponsel. Sementara Apple memiliki Face ID untuk membuka kunci dan lainnya.



Singkatnya, Savov memprediksi, pengguna Android mungkin merasa senang kehadiran iPhone X dan optimistis bahwa hal tersebut akan membuat perubahan positif di pasar smartphone. Namun, menurut dia, bukan berarti pengguna Android akan beralih ke iPhone.



Pada tanggal 4 Oktober nanti, Google dikabarkan akan meluncurkan ponsel terbarunya, Pixel 2 XL yang akan dinantikan oleh penggemar Android. Penggemar Android menganggap acara Apple yang menyenangkan dan menarik hanya karena antusiasme teknologi semata. "Namun peluncuran produk Google yang baru akan sangat mendebarkan karena memiliki kesempatan tinggi untuk menjadi bagian dari ponsel tersebut," tulis Savov.



THE VERGE | ZUL’AINI FI’ID N. | AMRI MAHBUB