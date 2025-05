TEMPO.CO, Jakarta - Apa rasanya menonton video di sebuah ponsel pintar dengan layar 4K Ultra HD? Jawabnya: Wow, luar biasa. Gambar sangat jelas dan terlihat detail. Yang pasti, lebih bening ketimbang ponsel dengan layar full high definition (HD). Itu sensasi yang dirasakan Tempo saat menatap layar Sony Xperia Z5 Premium.



Ya, Sony Xperia Z5 Premium menjadi ponsel pintar pertama di dunia yang mengusung layar 4K Ultra HD (3840x2160 piksel). Berkat teknologi ini kedalaman warna menjadi lebih kaya dan hidup. Jika pada layar full HD jenis warna merah hanya terdiri dari 12 warna di layar 4K Ultra HD bertambah menjadi 16 warna.



“Ibaratnya, jika kita mewarnai di layar 4K Ultra HD pensil warnanya bertambah banyak dibandingkan dengan di layar full HD,” ujar Ika Paramita, Head of Marketing Sony Mobile Communications Indonesia, di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2015.



Layarnya 5,5 inci dengan teknologi Triluminos dan in-plane switching (IPS). Sudut pandang menjadi lebih luas. Layar 4K Ultra HD memiliki resolusi empat kali lebih tajam ketimbang layar full HD yang ada pada kebanyakan ponsel papan atas. Adapun kerapatan layarnya mencapai 806 piksel per inci atau 10 kali lebih banyak piksel dibandingkan televisi full HD.



Di bagian dalam, Xperia Z5 Premium dipersenjatai prosesor Qualcomm Snapdragon 810, 64-bit octa-core. Untuk daya listrik Sony membenamkan baterai berkapasitas 3.430 mAh, yang diklaim dapat bertahan hidup hingga dua hari dengan kemampuan pengisian daya cepat.



Selain layarnya mampu menampilkan video hingga resolusi 4K Ultra HD, kamera utamanya juga mampu merekam video 4K Ultra HD. Sony membekali Xperia Z5 Premium dengan kamera 1/2.3 inci 23 megapiksel Exmor RS for mobile sensor. Untuk mengankap titik fokus hanya butuh waktu 0,03 detik saja.



Sony Xperia Z5 Premium hanya dilengkapi dengan internal memori sebesar 32 gigabita. Padahal, saat merekam video 4K Ultra HD dibutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar. “Jangan khawatir, ponsel ini juga dilengkapi dengan slot kartu memori micro-SD hingga 200 gigabita,” ucap Ika.



Sony Xperia Z5 Premium akan masuk pasar ponsel Indonesia sekitar awal November mendatang. Berapa harga jualnya, Ika masih belum mau mengungkapkannya.



FIRMAN ATMAKUSUMA

Baca juga:

Ayo Lihat, Malam Ini dan Besok Puncak Hujan Meteor Orionids

Anggota DPR Dewie Limpo Tersangka Suap Rp 1,7 M, Ini Proyeknya