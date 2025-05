Belanja Online via Go-Mart, Begini Cara Kerjanya

SWA.CO.ID, Jakarta - Sebagai salah satu bentuk revolusi personal shopping, Go-Jek melengkapi layanannya dengan fitur terbaru, yaitu Go-Mart. Kini, pengguna aplikasi Go-Jek, yang sudah mencapai 6,1 juta orang penganduh, bisa berbelanja keperluan sehari-hari, yang terdiri atas 50 ribu jenis produk di 40 pilihan toko.



Dengan Go-Mart, pengguna aplikasi Go-Jek tidak perlu pergi ke lokasi toko yang dituju karena pengemudi sebagai personal shopper akan membelikan produk yang dipilih dengan tarif promosi layanan antar sebesar Rp 10 ribu per 25 kilometer. Lokasi toko yang menjadi layanan Go-Mart di antaranya adalah supermarket, toko peralatan kantor, aksesori gadget, farmasi, petshop, serta toko peralatan hobi outdoor.



Menurut Chief Executive Officer Go-Jek, Nadiem Makarim, Go-Mart akan mengubah pola penjualan dan berbelanja. Dari sisi retailer, yang sebelumnya hanya menjual produk di toko, kini bisa merambah konsumen. “Sebelumnya, retailer harus memiliki product storage tersendiri untuk melayani pembelian pesan-antar secara online. Namun dengan hadirnya Go-Mart, produk yang dipajang di toko pun bisa dibeli secara online sehingga retailer tidak ada inventory risk dan inventory cost,” ujar Nadiem saat grand launching Go-Mart, Kamis, 22 Oktober 2015.



Sementara dari sisi konsumen, Nadiem menjanjikan pesanan akan tiba hanya dalam jangka waktu 60-90 menit dari lokasi toko terdekat dari pemesan. Dengan mengutamakan kecepatan dari 100 ribu pengemudi Go-Jek yang tersebar di Jabodetabek, layanan berbelanja Go-Mart dapat menjadi solusi bagi masalah sehari-hari para penduduk kota. Namun untuk saat ini, layanan Go-Mart baru bisa diakses di wilayah Jabodetabek.



Head of Go-Mart, Nadia Tenggara, mengungkapkan Go-Mart merupakan pengembangan dari fitur shopping yang sebelumnya pengguna aplikasi harus memesan secara manual. “Perbedaan dengan fitur shopping, konsumen harus input produk dan lokasi toko secara manual, kini dengan Go-Mart konsumen hanya perlu pick and choose,” kata Nadia.



Nadiem berkomitmen Go-Jek tidak akan pernah berhenti melakukan inovasi demi memberikan layanan yang terbaik dan keberadaannya memberikan dampak sosial bagi para pengemudi dan pengguna.



