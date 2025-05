TEMPO.CO, Jakarta - Ponsel pintar One Plus 3 belum diluncurkan secara resmi di India. Namun iklan produk One Plus 3 sudah terpasang di koran Hindustan Times sehari sebelum waktu peluncuran resmi ponsel tersebut.



Iklan tersebut secara jelas memuat beberapa informasi mengenai spesifikasi ponsel. Bahkan juga menyertakan harga jual ponsel tersebut di India, seperti dilansir GSMArena.com, Rabu, 15 Juni 2016.



Iklan produk sehari sebelum tanggal peluncuran resmi melangkahi waktu perkenalan ponsel One Plus 3 ke publik.



Dalam iklan tersebut tertulis bahwa ponsel menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 820. One Plus 3 menyediakan RAM sebesar 6 gigabita. Ruang penyimpanan internal tersedia sebesar 64 gigabita.



Di fitur kamera tersedia kamera belakang 8 Megapiksel. Sedangkan kamera depan terpasang kamera dengan resolusi 16 megapiksel.



Tersedia sensor pemindai sidik jari pada ponsel ini. One Plus 3 juga menempatkan fitur bernama Smart Capture dan Dash Charge. Ponsel ini menggunakan layar berteknologi AMOLED display.



Dalam iklan tertera bahwa ponsel akan dijual dengan harga INR 27.999 atau US$ 416 atau setara Rp 5,6 juta. Produk ini juga disebut akan tersedia eksklusif melalui situs perdagangan Amazon.



Dalam iklan koran juga diberikan keterangan tambahan penawaran berlangganan Saavn, layanan streaming musik selama 12 bulan. Langganan double data idea selama 12 bulan dan asuransi OnePlus Care selama 12 bulan.



GSM ARENA | MAYA NAWANGWULAN