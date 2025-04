Beralih ke Xbox One X, Microsoft Hentikan Penjualan Xbox One

TEMPO.CO, San Francisco - Microsoft beralih dari platform Xbox One yang asli dan siap menghadirkan gameplay 4k dengan game multiplayer menyusul kehadiran Xbox One X mendatang.



Dan tampaknya perusahaan telah beralih dengan cepat. Jika Anda melihat Microsoft Store, Anda akan melihat bahwa Xbox One asli tidak lagi dijual di Amerika Serikat.



Pengecualian adalah untuk unit yang telah diperbaharui dengan hard drive 500GB. Selain itu, Anda tidak akan menemukan konsol Xbox One asli yang dijual di situs itu. Model asli dari sistem itu telah dihentikan.



Di Inggris, tampaknya mereka kehabisan stok di halaman untuk konsol itu. Microsoft telah menghentikan produksi Xbox One beberapa bulan sebelumnya, jadi ini seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Peritel mitra Microsoft pada akhirnya akan meninggalkan sistem ini juga, setelah kehabisan stok.



Jadi jika Anda seorang gamer, Anda sekarang memiliki beberapa pilihan yang berbeda jika mereka menginginkan Xbox baru. Anda bisa ke Xbox One X yang akan datang, atau Anda dapat memilih Xbox One S, yang memiliki banyak kesamaan dengan Xbox One yang asli.



Perbedaan utamanya adalah konsol One S lebih ramping dan memiliki perangkat keras yang sedikit diperbarui, dan juga memiliki kemampuan Blu-ray 4K. One S memiliki banyak fitur hebat yang tidak dimiliki Xbox One.



Jika Anda ingin mendapatkan Xbox One S, ada beberapa kesepakatan bundel yang bagus untuk konsol ini, termasuk bundel Forza Horizon 3, bundel Halo Wars 2, bundel Gears of War 4 dan bundel Battlefield 1 Special Edition. Anda juga bisa melakukan pre-order bundel Xbox One S Minecraft Limited Edition seharga US$ 399. Bundel ini dilengkapi controller serta konsol.



Xbox One X sedang bersiap-siap. Beberapa hari setelah pre-order berjalan ke seluruh dunia, perusahaan melihat bahwa Xbox One X Project Scorpio Edition telah dipesan lebih daripada konsol Xbox lainnya.



Xbox One X akan tersedia pada tanggal 7 November.



DIGITAL TRENDS | ERWIN Z