TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics Co Ltd memperkenalkan ponsel Galaxy S7 dan S7 Edge dalam Mobile World Congress 2016 di Barcelona, Spanyol. Kedua ponsel dibekali dengan banyak kesamaan komponen tapi sedikit berbeda pada ukuran dan bentuk.



Kedua ponsel tersebut rencananya resmi tersedia di pasar dunia pada 11 Maret 2016. Sedangkan terhitung 23 Februari 2016, masa pre-order akan dilakukan Samsung, terutama untuk wilayah Amerika dan Eropa.



D.J. Koh, President Mobile Communication Business Samsung Electronics, menyampaikan dalam perkenalan kedua produk di Barcelona bahwa setiap pembelian selama masa pre-order akan diberi perangkat Samsung Gear VR atau Virtual Reality secara gratis. Namun Koh belum menyebutkan harga resmi yang ditetapkan pada kedua ponsel Samsung Galaxy S7 itu, Senin, 22 Februari 2016.



Galaxy S7 dan Galaxy S7 Edge dibedakan pada ukuran layar. Galaxy S7 memiliki layar 5,1 inci, sedangkan Galaxy S7 Edge 5,5 inci.



Perbedaan kedua ponsel ini ada pada kemampuan baterai. Samsung Galaxy S7 dilengkapi baterai berkapasitas 3.000 mAh, sedangkan Galaxy S7 Edge 3.600 mAh.



Kedua ponsel ditanami RAM sebesar 4 gigabita. Pada ruang penyimpanan internal tersedia ruang 32 gigabita dan 64 gigabita. Sedangkan penyimpanan eksternal bisa diperbesar hingga 200 gigabita dengan kartu memori MicroSD. Slot kartu memori ini bersifat hibrida sehingga bisa dimanfaatkan untuk SIM card berukuran nano.



Kedua ponsel menggunakan Android 6.0 Marshmallow dengan prosesor octa-core Qualcomm Snapdragon 820. Samsung juga menyebutkan akan tersedia ponsel dengan prosesor quad-core Qualcomm Snapdragon 820.



Masing-masing ponsel dibenamkan kamera utama 12 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Sedangkan pada sisi layar digunakan Quad HD Super Amoled display.



Samsung menambahkan, fitur berupa sensor fingerprint, water resistant atau tahan air selama 30 menit di kedalaman 1 meter dengan teknologi IP 68, dan layar Always On Display.



MAYA NAWANGWULAN