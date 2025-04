Berita Teknologi: Ada Ikon WhatsApp di Facebook

TEMPO.CO, California - Laman berita teknologi The Independent mengabarkan Facebook memperbarui tampilannya, terutama di platform Android. Perusahaan raksasa media sosial besutan Mark Zuckerberg itu menghadirkan tombol langsung ke WhatsApp.



Ikon tersebut berada di bawah tombol Profile. Saat mengklik, Anda akan dikonfirmasi, apakah ingin keluar dari Facebook untuk masuk ke layanan lain. Jika iya, Anda harus menekan tombol Use Data, lalu Anda akan otomatis masuk ke WhatsApp.



Pembaruan ini pertama kali diungkap Arvind Iyer di laman The Next Web. Sayangnya, pembaruan ini baru bisa digunakan di perangkat berbasis Android dan belum tersebar di seluruh dunia.



Bagaimana dengan iOS? Facebook belum memberi kabar resmi tentang hal ini. Namun Zuckerberg dan timnya sedang menguji fitur tersebut di iOS.



Penasaran bagaimana sensasinya? Kita tunggu saja fitur ini hadir secara global, yang kabarnya akan muncul dalam waktu dekat.



THE INDEPENDENT | ANDITA RAHMA