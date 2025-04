Berita Teknologi: Asus ZenFone 4 Hadir dalam 6 Varian

TEMPO.CO, Taipei - Laman berita teknologi The Verge mengabarkan, Asus resmi merilis seri ponsel terbarunya, Asus ZenFone 4. Tak tanggung-tanggung, produsen elektronik asal Taiwan ini melepas enam varian sekaligus ke pasar global. Keenamnya, yaitu ZenFone 4, ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max, ZenFone 4 Max Pro, ZenFone Selfie, dan ZenFone Selfie Pro.



Menurut bos Ases, Jerry Shen, strategi tersebut diambil karena permintaan pasar. "Kami merilis ponsel yang disesuaikan dengan permintaan pasar," kata Shen, seperti dikutip dari laman berita International Business Times, Jumat, 18 Agustus 2017.



Konsumen, menurut dia, memiliki selera yang berbeda dalam memilih ponsel pintar. "Ada yang suka selfie, ada yang ingin baterai awet, ada juga yang ingin menggunakan ponselnya dengan maksimal," kata Shen.



Perlu dicatat bahwa seluruh varian dari seri ZenFone 4 mendapatkan sensor fingerprint yang menyatu dengan tombol Home fisik. Selain itu, semuanya mengusung kamera ganda.



Lantas, berapa harganya? Dua jagoan utama, ZenFone 4 dan ZenFone 4 Pro, Asus lepas dengan harga masing-masing Rp 5,3 dan Rp 8 juta. Untuk varian ZenFone 4 Selfie dilego mulai harga Rp 3,7 juta. Adapun ZenFone 4 Max dijual mulai harga Rp 3 juta.



ZenFone 4 dan ZenFone 4 Pro



Dalam seri ZenFone 4, kedua varian ini merupakan unggulan Asus. Varian ZenFone 4 menggunakan layar Super IPS+ 5,5 inci Full HD dengan otak Qualcomm Snapdragon 660 atau 630. Ponsel ini dibenamkan RAM sebesar 4 atau 6 gigabita dan memori internal 64 gigabita. Asus menggunakan premium bodi untuk ponsel ini, dengan paduan metal dan kaca.



Kamera gandanya memiliki resolusi masing-masing 12 megapiksel f/1.8 dan 8 megapiksel wide angle 120 derajat. Kamera utama ini ditunjang teknologi 4-axis OIS dan dual-pixel PDAF. Adapun kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel.



Untuk Varian ZenFone 4 Pro, Asus mengusung layar AMOLED 5,5 inci Full HD. Otaknya memakai Snapdragon 835 dengan besaran RAM 6 gigabita. Memori internalnya cukup besar, yakni 128 gigabita. Baterainya mencapai 3.600 mAh.



Untuk kamera tidak kalah dengan varian di bawahnya. Varian ini memakai dual-camera. Satu kamera dengan resolusi 12 megapiksel (f/1.7, 4-axis OIS, PDAF). Satu lagi dengan resolusi 16 megapiksel dengan 2x optical zoom. Untuk kamera depan, Asus menyematkan resolusi 8 megapiksel f/1.9.



Zenfone 4 Selfie dan Zenfone 4 Selfie Pro



Di bawah persis ZenFone 4 Pro, ada ZenFone 4 Selfie dan ZenFone 4 Selfie Pro. Meski mirip, keduanya memiliki perbedaan mencolok. ZenFone 4 Selfie memakai chipset Snapdragon 430 dengan besaran RAM 4 gigabita. Memori internalnya 64 gigabita dan baterai dengan kapasitas 3.000 mAh. Layarnya IPS berukuran 5,5 inci (1.080 p).



Seperti namanya, ponsel ini mengedepankan fitur fotografi dan selfie. Kamera depannya menggunakan kamera ganda, yang satu 20 megapiksel untuk normal angle, dan satunya wide angle 120 derajat dengan resolusi 8 megapiksel. Kamera belakangnya hanya satu dengan besaran resolusi 16 megapiksel dengan flash dan PDAF.



Masih kurang? Tenang, ada ZenFone 4 Selfie Pro. Layarnya yang AMOLED 5,5 inci Full HD akan membuat tampilan lebih ciamik. Otaknya memakai Snapdragon 625 dengan besaran RAM 4 gigabita. Memori internalnya 64 gigabita dan baterai 3.000 mAh. Seperti ZenFone 4 Selfie, varian ini memiliki kamera ganda di depan.



Dua-duanya beresolusi 12 megapiksel. Satu untuk normal angle. Satu lagi wide angle 120 derajat. Menariknya, kedua kamera ini bisa disatukan untuk memotret selfie dengan resolusi 24 megapiksel sekaligus merekam video 4K. Adapun kamera belakang memiliki resolusi 16 megapiksel.



ZenFone 4 Max dan ZenFone 4 Max Pro



Keduanya adalah varian paling dasar dan paling terjangkau harganya. Kelebihannya pada daya tahan baterai: 5.000 mAh dengan fitur reverse charging. Keduanya sama-sama berukuran laya 5,5 inci 2,5D 720p dengan otak Snapdragon 430. Besarannya RAM bisa dipilih, antara 3 atau 4 gigabita. Begitu pun dengan memori internal, 32 atau 64 gigabita.



Meski sama-sama dilengkapi softlight kamera depan, spesifikasi kamera keduanya berbeda. ZenFone 4 Max mengusung kamera ganda di belakang, satu 13 megapiksel (f/2.0), satu lagi 12 megapiksel wide angle 120 derajat. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel.



Sedangkan Asus ZenFone 4 Max Pro menggunakan kamera ganda dengan resolusi lebih besar, yakni 16 megapiksel (f/2.0) dan 12 megapiksel wide angle 120 derajat. Untuk kamera selfie di depan memiliki resolusi 16 megapiksel.



