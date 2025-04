Berita Teknologi: Facebook Siapkan Smartglasses

TEMPO.CO, California - Laman berita teknologi Phone Arena mengabarkan, Facebook mengembangkan perangkat kacamata pintar. Informasi ini terungkap dari paten yang diajukan tim dari divisi Oculus VR ke United State Patent and Trademark Office



Paten yang dipublikasikan tanggal 17 Agustus 2017 itu berjudul "Waveguide display with two-dimensional scanner". Dalam keterangannya, perangkat ini merupakan layar dengan pemindai dua dimensi dan memiliki elemen yang dihasilkan komputer dengan latar belakang dunia nyata.



Sekadar informasi, divisi Oculus VR tadinya merupakan startup. Facebook membelinya pada 2014 dengan nilai US$ 2 miliar, atau setara Rp 26,7 triliun, dan menjadikannya divisi pengembangan perangkat pintar.



Baca: Berita Teknologi: Bandai Rilis Game Tekken Mobile



Dari spesifikasi tersebut juga dapat diambil kesimpulan bahwa layar akan menampilkan video dan gambar. Sedangkan audio akan keluar melalui speaker atau headphone.



Sebelumnya, Bos Facebook, Mark Zuckerberg membicarakan masa depan kacamata pintar. Menurut dia, smartglasses akan menggantikan fungsi ponsel pintar dan PC dalam beberapa pekerjaan.



Tak hanya Facebook, Apple pun sedang menyiapkan kacamata pintar. Kabarnya, perusahaan besutan Steve Jobs itu akan merilisnya pada 2019. Gene Munster, analis teknologi, menyebut kacamata pintar Apple akan segera menggantikan popularitas iPhone.



Baca: Berita Teknologi: Jaringan 4G Akan Hadir di Bulan



Simak berita teknologi menarik lainnya dan kabar terbaru dari Facebook hanya di kanal Tekno Tempo.co.



PHONE ARENA | AMRI MAHBUB