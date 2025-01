Berita Teknologi: Google Assistant Kini Bisa Ditanyai Soal Lagu

TEMPO.CO, California - Laman berita teknologi Phone Arena mengabarkan, Google Assistant punya fitur canggih, yakni mendeteksi lagu yang ada di sekitar Anda. Fitur ini bisa digunakan melalui update terbaru per 6 November 2017.

Kini Anda bisa bertanya kepada Google "What is this song?". Google Assistant lantas mencarikan judul, penyanyi, lirik, tautan YouTube, Google Play Music, dan Spotify. Fitur ini sebelumnya hanya ada di smartphone Google Pixel.