Berita Teknologi: Instagram Perbarui Fitur Stories

TEMPO.CO, California - Laman berita teknologi The Verge mengabarkan, Instagram melakukan perbaruan untuk fitur Stories. Kini, fitur berbagi foto dan video tersebut bisa dibuka dan dilihat di browser komputer desktop.



Pembaruan tersebut dilakukan Instagram pada pekan ini berbarengan dengan pembaruan aplikasi Instagram mobile. Stories akan muncul di atas halaman ketika pengguna membuka Instagram dari web desktop. Untuk masuk ke halaman Stories berikutnya, Anda tinggal mengklik tanda panah.



Hanya, menurut laman The Verge, fitur Stories di web desktop belum bisa digunakan untuk mengunggah. Fitur ini hanya terbatas untuk melihat. Selanjutnya, Instagram juga akan menambah fitur yang sama untuk laman web mobile.



Fitur Stories kerap disebut sebagai hasil "copy-paste" dari Snapchat. Baik foto atau video yang diunggah di Stories hanya bertahan selama 24 jam sebelum dihapus oleh sistem. Meski hasil "jiplakan", Stories memiliki pengguna aktif sekitar 250 juta, lebih banyak ketimbang Snapchat yang hanya 173 juta.



