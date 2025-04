Berita Teknologi: Konsep Samsung Galaxy S9 Disebut Mirip iPhone X

TEMPO.CO, California - Laman berita teknologi Value Walk mengabarkan, Samsung akan merilis Galaxy S9 pada Januari 2018 untuk melawan iPhone X. Menariknya, ponsel terbaru Samsung ini disebut akan menggunakan layar tanpa bezel. Artinya, konsep Samsung Galaxy S9 akan sangat mirip iPhone X. Keduanya sama-sama tidak memiliki tombol "Home".



Di bagian panel depan ada kamera depan, speaker telinga, dan pemindai wajah. Di bagian panel belakang ada kamera ganda. Yang membedakan dengan iPhone X, tampilan Galaxy S9 lebih ramping. Laman berita Value Walk menyebut ponsel ini akan dibuat dari kaca dan logam, mirip dengan pendahulunya Galaxy S8.



Galaxy S9 tampaknya akan menggunakan chipset terbaru Snapdragon 845 dengan besaran RAM 6 gigabita dan memori internal yang mencapai 128 gigabita. Samsung menyediakan 3600 mAh untuk baterai Galaxy S9. Dual-camera di belakang menggunakan resolusi sebesar 18 megapiksel. Adapun kamera depan beresolusi 13 megapiksel.



Meski begitu, Samsung masih emoh memberikan konfirmasi soal fitur-fitur dan spesifikasi Galaxy S9. Penasaran? Kita tunggu saja kabar terbaru dari Galaxy S9 yang akan menjadi pesaing iPhone X dan berita teknologi lainnya hanya di kanal Tekno Tempo.co.



VALUE WALK | ZUL'AINI FI'ID N. | AMRI MAHBUB