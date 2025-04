Berita Teknologi: Lamborghini Kembali Rilis Smartphone Mewah

TEMPO.CO, Turin - Laman berita teknologi Phone Radar mengabarkan, produsen Lamborghini kembali merilis smartphone mewah. Namanya Alpha One.



Ini menjadi smartphone ketiga yang diluncurkan produsen mobil sport dari Italia itu. Sebelumnya, perusahaan berlambang banteng itu sebelumnya menelurkan smartphone Antares dan 88 Tauri.



Alpha One berbingkat metal tahan banting. Back covernya terbuat dari kulit buatan tangan dengan jahitan benang emas. Lamborghini juga memberikan tempat ponsel berbahan kulit.



Smartphone ini memakai layar AMOLED 5,5 inci. Otaknya menggunakan chipset Snapdragon 820 dengan besaran RAM 4 gigabita. Lamborghini menyematkan memori internal sebesar 64 gigabita yang bisa diperbesar dengan microSD hinga 128 gigabita.



Bagaimana dengan kamera? Seperti tak mau kalah dengan smartphone lainnya, Alpha One menggunakan kamera yang cukup canggih. Kamera utamanya beresolusi sebesar 20 megapiksel dengan fitur optical image stabilizer (OIS). Adapun kamera depan memiliki resolusi 8 megapiksel. Alpha One mengusung sistem operasi Android 7.0 Nougat.



Menariknya, ponsel ini mendapatkan speaker Dolby Audio yang didukung chip audio berkualitas tinggi, AKM4961 dan AKM4490. Kualitasnya stereo yang dihasilkan tidak diragukan lagi.



Smartphone ini sudah mulai dilepas di pasar Inggris dan Uni Emirat Arab dengan harga US$ 2.450, sekitar Rp 33 juta. Di Inggris, Alpha One hanya bisa didapatkan di ritel barang-barang mewah Harrod. Sedangkan di Uni Emirat Arab, ponsel ini bisa dibeli di Dubai Mall.



