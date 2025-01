Berita Teknologi: Samsung Galaxy S9 Rilis 25 Februari

TEMPO.CO, Jakarta - Laman berita teknologi The Bell mengabarkan Samsung akan merilis Samsung Galaxy S9 pada awal 2018. Kabar itu mencuat dari internal Samsung.



"Akan dirilis pada 25 Februari 2018," tulis laman The Bell, Ahad, 17 Desember 2017. Hal itu berarti telepon seluler flagship teranyar Samsung ini akan meluncur sehari sebelum pembukaan Mobile World Congress (MWC) 2018 di Barcelona pada 26 Februari-1 Maret 2018.



Sekadar informasi, seri Galaxy S Samsung biasanya diumumkan menjelang atau pada gelaran MWC setiap tahun. Namun ada anomali pada Galaxy S8. Ponsel tersebut diluncurkan pada Maret 2017 di New York, Amerika Serikat. Alasannya, Samsung ingin memastikan smartphone benar-benar aman dan tidak rawan meledak seperti Galaxy Note 7.



Baca: Berita Teknologi: Samsung Galaxy S9 Akan Pakai Finger Print



Laman Pocket Lint juga mengabarkan Galaxy S9 akan meluncur berbarengan dengan Galaxy S9 Plus. Kedua ponsel tersebut memiliki ukuran layar berbeda. Galaxy S9 plus memiliki besaran layar 6,1 inci, sementara Galaxy S9 5,8 inci. Sebelumnya, beredar bocoran bahwa Galaxy S9 Plus akan menjadi ponsel ketiga Samsung yang menggunakan kamera ganda.



Sisanya, kedua varian itu akan memiliki spesifikasi mirip. Yang jelas, prosesor yang akan digunakan adalah Exynoss 9810 besutan Samsung atau Qualcomm Snapdragon 845. Namun Samsung masih bungkam tentang semua bocoran ini.



Baca: Berita Teknologi: Smartphone Lipat Samsung Galaxy X Rilis 2018



Simak berita teknologi menarik lain dan kabar terbaru Samsung Galaxy S9 hanya di kanal Tekno Tempo.co.



THE BELL | POCKET LINT