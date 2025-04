Berita Teknologi Viral: Video Kecerdasan Buatan VS Gamer DOTA 2

TEMPO.CO, Washington - Laman berita teknologi The Verge mengabarkan, kecerdasan buatan mampu mengalahkan gamer profesional DOTA 2. Kecerdasan buatan lawan gamer profesional DOTA 2 itu berlangsung di sela-sela turnamen tahunan DOTA 2 yang digelar selama pekan ini di Key Arena, Seattle, Washington, Amerika Serikat.



Tim dari OpenAI membuat program kecerdasan buatan tersebut agar bisa mempelajari dan meniru cara bermain DOTA 2. Dalam sela-sela gelaran turnamen tahunan DOTA 2 ini, OpenAI menantang Danylo "Dendi" Ishutin, gamer profesional DOTA asal Ukraina. Dia tergabung dalam tim N'Vi.



Baca: Canggih, Kecerdasan Buatan Ini Bisa Ungkap Resep Makanan



Sayangnya, dia lempar handuk dalam pertandingan satu lawan satu tersebut setelah kalah dua kali berturut-turut. "Seperti melawan manusia, tapi ada yang beda," kata Ishutin mengomentari kecerdasan buatan yang jadi lawannya, seperti dikutip dari laman berita teknologi The Verge, Ahad, 13 Agustus 2017.



Padahal, Ishutin dan timnya kerap menjadi juara dunia dalam game DOTA 2. Game ini merupakan permainan yang cukup kompleks. Tim harus bekerja sama untuk menghancurkan markas tim lawan.



Simak video ulasan kecerdasan buatan besutan OpenAI versus gamer profesional DOTA 2 di sini:







Baca: Moby Mart, Toko Swalayan Canggih dengan Kecerdasan Buatan



Dalam game DOTA 2, tiap pemain bisa memilih satu di antara 113 karakter yang ada. Tiap karakter pun memiliki kekuatan khusus dan senjata. Perlu taktik dan strategi agar bisa menerobos pertahanan lawan dan menghancurkan markas musuh.



Kecerdasan buatan yang diprogram OpenAI hanya "dilatih" selama dua pekan sebelum pertandingan. Tentunya ini sesuatu yang sangat progresif sekaligus menakutkan. Sebab, hanya dalam waktu 14 hari, kecerdasan buatan mampu mengalahkan juara dunia.



Sebelumnya, Google juga telah menggelar pertandingan antara kecerdasan buatan dan pemain game profesional. AI AlphaGo, kecerdasan buatan yang dirancang tim dari Google Deepmind, mampu mengalahkan pemain Go profesional.



Baca: Ancaman Menakutkan dari Pengembangan Kecerdasan Buatan



Elon Musk sesumbar saat kecerdasan buatan mampu mengalahkan gamer profesional DOTA 2. Game ini dibuat oleh pengembang e-Sport International.



"Untuk pertama kalinya OpenAI mengalahkan pemain terbaik dalam kejuaraan eSports. Yang jelas lebih kompleks ketimbang catur atau Go," tulis Elon Musk dalam akun Twitternya, Sabtu, 12 Agustus 2017. OpenAI merupakan startup kecerdasan buatan yang dia danai.



Baca: Bos SpaceX, Elon Musk: Kecerdasan Buatan Berpotensi Mengancam



Simak berita teknologi menarik lainnya dan perkembangan kecerdasan buatan hanya di kanal Tekno Tempo.co.



THE VERGE | AMRI MAHBUB