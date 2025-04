Berita Terbaru iPhone 8: Spesifikasi, Harga, dan Tanggal Rilis

TEMPO.CO, Jakarta - Jika Apple mengikuti jadwal tetap peluncuan iPhone setiap tahunnya, maka peluncuran iPhone 8 akan dipasarkan sekitar 60 hari lagi. Namun, masih banyak pertanyaan mengenai jadwal tahun ini. Salah satu faktornya dikarenakan fitur-fitur baru yang kemungkinan akan memperlambat masuknya ke pasar.



Menurut analis veteran Apple, Ming-Chi Kuo, iPhone 8 tidak akan dipasarkan ke publik sampai akhir musim gugur, namun analis lainnya melaporkan bahwa Apple akan tetap sesuai jadwal per tahunnya.



Keterlambatan yang dimungkinan tahun ini disebabkan oleh perubahan desain iPhone yang besar seperti layar OLED, wireless charging, dan sistem operasi Apple yang menggunakan kemampuan AR blockbuster. Namun, rumor terbesar keterlambatan dikarenakan adanya integrasi Touch ID di home button virtual kepada layar ponsel.



Dengan rumor dan spekulasi terhadap iPhone 8, berikut merupakan spekulasi iPhone 8 terbesar yang kami temukan:



• Tiga model iPhone 8 yang akan rilis termasuk versi “S” dan plus yang telah diperbaharui.

• Home button atau Touch ID yang ditempelkan langsung di layar ponsel atau diletakkan di belakang ponsel.

• Teknologi keamanan biometric yang menampilkan pemindaian mata iris dan/atau pengenalan wajah melalui teknologi LG sensor 3D yang baru.

• Layar OLED melengkung dari ujung sampai ujung ponsel dengan teknologi ‘True Tone’ dari iPad dengan kaca Ion-X.

• ‘Wireless’ charging menggunakan induksi magnet.

6. Kamera dual-lens dengan konfigurasi vertikal dan kemampuan AR.

• Dukungan ‘Apple Pencil’.

• USB-C charger yang mengarah ke konektor Lighting Apple.

• Peningkatan ketahanan air atau waterproofing.

• Lubang suara yang berkualitas lebih tinggi untuk suara lebih keras dan jernih.

• Generasi prosesor Apple terbaru (A10X atau A11).

• Stainless steel dan bodi kaca.

• Penyimpanan memori yang dimulai dari 64 GB dan RAM 3GB.

• Modem Intel atau Qualcomm

• iOS 11.

• Kisaran harga di antara US $ 850 dan US$ 1.099.



Sistem operator iOS 11 memperbaharui Siri, asisten suara Apple menjadi lebih pintar dan cakap untuk rekognisi bahasa. Ada pun layout dan pilihan layar kunci baru, serta perangkat lunak AR yang akan melapisi dunia maya ke dunia fisik.



Ada pun spekulasi kamera vertikal dan AR yang telah dibocorkan dengan LED flash di tengah ponsel. Menurut Korea Economic Daily, LG memfasilitasi teknologi pengenalan wajah 3D.



Teknologi ini dirumorkan menggantikan Touch ID yang sebelumnya menggunakan sidik jari untuk keamanan ponsel. Ada pun rumor lain yang mengatakan bahwa Touch ID akan dipindahkan ke bagian belakang ponsel. Selain itu, spekulasi berputar mengenai Touch ID yang akan langsung ditempel di bawah layar ponsel seperti ponsel Vivo.



Untuk fitur pengisian baterai, rumor menjelaskan bahwa akan bersifat wireless serta dilengkapi oleh teknologi USB-C untuk pengisian baterai yang lebih cepat. Audio untuk menerima telefon juga dirumorkan telah diperbaharui untuk mendapatkan suara yang lebih jernih dan jelas.



Menurut JPMorgan, ada spekulasi bahwa AirPods yang dahulunya merupakan headphone Bluetooth yang terjual secara terpisah akan dimasukan ke dalam iPhone 8. Saat ini, AirPods dipasarkan seharga $159 atau sekitar Rp 2,1 juta. Jika iPhone 8 dilengkapi dengan AirPods, ada kemungkinan bahwa harga iPhone 8 akan meningkat secara drastis.



Saat ini, Goldman Sachs dari MacRumors memprediksi bahwa iPhone 8 akan dipasarkan dengan harga lebih dari US$ 1.000 atau Rp 13,4 juta. Ada pun analis UBS yang mengatakan bahwa harga paling rendah dengan memori 64 GB akan dipasarkan seharga US$ 850 atau Rp 11,3 juta seperti Samsung Galaxy S8 Plus.



CNET | PUTRI THALIAH | NS