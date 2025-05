TEMPO.CO, Jakarta - Raksasa software komputer, Microsoft, dikabarkan sedang dalam pendekatan untuk kemungkinan membeli Yahoo! Inc, Minggu, 27 Maret 2016. Eksekutif Microsoft saat ini dikabarkan tengah membahas hal itu dengan investor Yahoo!.



Menurut narasumber Reuters, saat ini pembicaraan masih di tahap awal dan masih fokus menjaga hubungan di antara kedua pihak. Microsoft dan Yahoo! memiliki sejarah kerja sama iklan yang panjang. Namun upaya Microsoft itu tak akan mudah, karena saat yang sama Time juga mengincar Yahoo!.



Yahoo! saat ini tengah dalam kondisi finansial yang pelik. Pertumbuhan bisnisnya tak memuaskan. Yahoo! telah melelang pusat bisnis Internet-nya, seperti mesin pencari, mail, dan situs berita. Salah satu perusahaan pelopor Internet itu gagal bersaing dengan Google dan Facebook dalam perolehan iklan.



Yahoo! pada kuartal ketiga 2015 di bawah kepemimpinan Marissa Mayer masih bisa tumbuh. Pendapatannya naik 7 persen bila dibanding kuartal ketiga 2014. Menurut Reuters, pendapatan kotor Yahoo! pada kuartal ketiga mencapai US$ 1,26 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun.



Chief Financial Officer Verizon Fran Shammo menyebutkan Microsoft punya peluang membeli inti bisnis Yahoo!, asalkan masih dalam kondisi bagus. Microsoft sendiri menolak berkomentar terkait dengan hal ini.



Ini bukan pertama kalinya Microsoft mendekati Yahoo!. Pada 2008, mantan CEO Microsoft Steve Ballmer menawar Yahoo! seharga US$ 45 miliar atau sekitar Rp 597,6 triliun, tapi gagal.



EGI ADYATAMA | REUTERS