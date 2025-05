Besok, iPad Pro Jumbo Diluncurkan, Ini Harga dan Isinya

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar dua bulan lalu, Apple mengumumkan pengunduran waktu peluncuran iPad Pro, tablet berukuran jumbo. Info teranyar, tablet ini akan diluncurkan pada 11 November 2015.



Sebuah informasi menyebutkan generasi pertama iPad Pro dengan ukuran layar 12,9 inci siap masuk ke pasar pada Rabu, 11 November 2015. Namun peluncuran perdana iPad Pro ini tidak akan dilakukan di toko-toko Apple.



Untuk 24 jam pertama, iPad Pro akan dijual secara online. Sedangkan penjualan di toko-toko resmi Apple akan mulai dilakukan sekitar akhir pekan setelah penjualan online dimulai.



Kabar gembira lain, peluncuran perdana tidak hanya berlaku di Amerika Serikat. Peluncuran akan dilakukan di 50 negara, antara lain Kanada, Cina dan beberapa negara Eropa.



Sebagai tambahan dari produk ini, pengguna Apple dapat langsung membeli dan membawa pulang beberapa aksesori tambahan iPad Pro. Seperti Apple Pencil yang dijual seharga US$ 99 atau setara Rp 1,3 juta dan Smart Keyboard yang dijual seharga US$ 169 atau sekitar Rp 2,3 juta.



Sedangkan iPad Pro akan dijual dengan harga US$ 799 atau sekitar Rp 10,8 juta untuk tipe standar dengan kapasitas memori 32 gigabita dan konektivitas Wi-Fi. Juga, iPad Pro berkapasitas memori 128 gigabita dengan konektivitas Wi-Fi dan kartu seluler dengan harga US$ 1.079 atau sekitar Rp 14,5 juta.



ENGADGET | MAYA NAWANGWULAN