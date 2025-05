Bikin Start Up: 1 Persen Ide, Sisanya?

TEMPO.CO, Jakarta - Bisnis start up (perusahaan perintis/perusahaan pemula) saat ini sedang naik daun. Danny Wirianto, Chief Executive Officer Mindtalk sekaligus Chairman Merah Putih; serta Andy Zain, Executive Director Migme, berbagi saran mengenai bagaimana cara memulai dan mengembangkan bisnis start up.



Ditemui dalam diskusi "Why Start Up Fails?" pada acara Ideafest, Jumat, 7 Agustus 2015, Danny menjelaskan, untuk membangun sebuah bisnis start up, ide hanyalah satu langkah kecil, bukan merupakan hal utama. “Ide hanya 1 persen, dan 99 persen merupakan cara mencari jalan bagaimana mewujudkannya.”



Lebih lanjut, Danny menekankan pentingnya para pelaku bisnis start up untuk memiliki jiwa baja agar si pelaku bisnis kuat dalam keadaan apa pun saat menggeluti usahanya. Hal lain yang tidak kalah penting, menurut dia, adalah menemukan partner yang cocok untuk diajak kerja sama. "Nikah saja bisa cerai, apalagi teman," kata Danny.



Adapun Andy Zain menegaskan pentingnya business model bagi para pengembang start up. Menurut dia, business model yang menarik akan menarik investor untuk membantu mengembangkan bisnis start up tersebut.



Selain itu, menurut dia, ketepatan dalam menentukan target pasar juga tidak kalah penting. "Besar-kecilnya market pasar itu akan mempengaruhi investor untuk masuk. Dan juga, segmennya jangan terlalu sempit," ujarnya menutup sesi diskusi.



RADITYA PRADIPTA