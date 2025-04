Bingung Pilih iPhone 8 atau iPhone X, Simak Dulu Hal-hal Ini

TEMPO.CO, California - Apple mengenalkan tiga iPhone terbarunya yaitu iPhone 8, iPhone 8 Plus dan iPhone X, di Apple Park, Cupertino, California, Amerika Serikat, Selasa, 12 September 2017, waktu setempat. Dua seri iPhone 8 dijanjikan memiliki prosesor yang lebih cepat dan kamera yang lebih baik daripada iPhone 7 yang diluncurkan tahun lalu.



Sedangkan untuk model iPhone X disebut sebagai Gadget dari masa depan yang datang sedikit lebih awal. iPhone ini memiliki harga termahal dibandingkan iPhone baru lainnya. Ia memiliki layar OLED dan menghilangkan tombol home pada bagian depannya. Untuk memilih iPhone yang sesuai dengan kebutuhan harus mengetahui fitur-fitur apa saja yang dimiliki masing-masing iPhone tersebut.



Untuk iPhone 8, ponsel ini mendukung pengisian nirkabel dengan Qi-kompatibel. Beberapa mobil baru telah mendukung teknologi Qi dan dapat digunakan untuk pengisian nirkabel iPhone. Prosesor yang digunakan iPhone 8 yaitu A11 Bionic yang sama kuatnya dengan iPhone X.



Gadget ini telah mengoptimalkan teknologi augmented reality (AR) dengan kecepatan chip 25 persen lebih cepat dari A10 di iPhone 7. Dengan harga yang tidak semahal iPhone X dan 8 Plus, iPhone 8 memiliki kamera yang sama yaitu 12 megapiksel f/1.8 dengan sensor yang lebih besar dan lebih cepat daripada iPhone 7.



Layarnya mendukung fitur True Tone milik Apple yang dapat yang menyesuaikan tampilan dan suhu layar sehingga selalu terlihat menyenangkan dan nyaman di mata. Ukuran iPhone 8 tidak terlalu berbeda dari iPhone pendahulunya, iPhone 7, sehingga tidak perlu mencari case baru, karena case dari iPhone 7 masih bisa digunakan di iPhone 8.



Ada dua varian iPhone 8. Yakni, 64 gigabita dengan harga US$ 699, setara dengan Rp 9,5 juta. Dan varian 256 gigabita yang dilego US$ 849, setara dengan Rp 11,5 juta.



Sedangkan iPhone 8 Plus menawarkan cukup banyak fitur baru yang hampir sama dengan iPhone X, hanya saja dapat dimiliki dengan harga di bawah iPhone X. Ada dua varian iPhone 8 Plus, 64 gigabita (US$ 799, setara dengan Rp 10,7 juta) dan 256 gigabita (US$ 949, setara dengan Rp 12,8 juta).



Ada juga pengisian nirkabel seperti iPhone 8. iPhone 8 Plus memiliki kamera ganda di belakang yang bisa melakukan efek Portrait Lighting seperti iPhone X. Layar LCD-nya 5,5 inci dan memiliki True Tone. Gadget ini masih memiliki tombol home dan fleksibilitas Touch ID. Daya tahan baterai iPhone 8 Plus paling baik jika dibandingkan dengan iPhone 8 dan iPhone X.



Dan terakhir, yaitu iPhone X yang memiliki desain visualnya paling mengesankan dan futuristik dengan layar OLED 5,8 inci di bagian depan. iPhone ini juga cukup nyaman digunakan satu tangan. Layar OLED memiliki kontras yang lebih baik daripada iPhone 8 dan 8 Plus. Dengan layar OLED, tentunya ponsel ini mendukung video 4K.



Pembuka kunci menggunakan Face ID. Face ID adalah penyesuaian terbesar yang dibuat oleh Apple selama bertahun-tahun. Ada pula mode Animoji dan Portrait pada kamera selfie yang hanya bisa dilakukan oleh iPhone X.



Lensa potret pada dual-camera iPhone X memiliki aperture yang lebih baik daripada iPhone 8 Plus yaitu f/2.4 vs f/2.8. Kedua kamera di belakang memiliki stabilisasi gambar optik yang memungkinkan untuk menggunakan lensa tele dalam kondisi gelap.



Dengan sederet fitur dan spesifikasi tersebut, iPhone X dijual dar US$ 999 (setara dengan Rp 13,5 juta) untuk varian 64 gigabita dan US$ 1.149 (sekitar Rp 15,5 juta) untuk varian 256 gigabita.



THE VERGE | ZUL'AINI FI'ID N | AMRI MAHBUB