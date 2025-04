TEMPO.CO, Barcelona - BlackBerry KEYone (dikenal juga dengan codename BlackBerry Mercury) baru saja resmi diluncurkan. KEYone adalah BlackBerry terbaru dan paling kuat. "Berry dengan keyboard QWERTY penuh dan baterai terbesar yang pernah dimiliki oleh BlackBerry," sebagaimana dilaporkan Phonearena, Sabtu 25 Februari 2017..



Ponsel BlackBerry ini kini sebenarnya dibuat oleh perusahaan yang berbeda, TCL Communications, sementara BlackBerry adalah mitra lisensi yang menangani perangkat lunak, tetapi tidak akan bertanggung jawab untuk penjualan dan distribusi ponsel itu.



Seperti BlackBerry manapun, fokusnya adalah pada keyboard QWERTY penuh dengan tindakan disesuaikan untuk setiap tombol dan kemampuan untuk menggesek tombol untuk fungsi mengetik rapi. Juga keren bahwa pemindai sidik jari dibangun di dalam tombol spasi.



Ini adalah ponsel pertama yang memiliki pemindai jari di bar spasi, tapi sekali lagi, ia juga satu-satunya ponsel modern dengan keyboard QWERTY.



Dan seperti perangkat BlackBerry lain, KEYone menambahkan keamanan. Ponsel ini memiliki sistem operasi yang kuat, menambahkan kunci keamanan pada prosesor, dan aplikasi keamanan pre-loaded DTEK. Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengatur standar keamanan pribadi Anda.



Fitur lain yang membuatnya menonjol adalah BlackBerry Hub, tempat yang menyatukan semua pesan Anda: email, teks, media sosial, bahkan dengan akun yang berbeda, semua ini datang bersama-sama dalam inbox BlackBerry Hub.



Ponsel ini memiliki desain yang bagus juga (dirancang oleh TCL), dengan material lembut, daya tahan baterai sepanjang hari dan versi terbaru dari Android 7,1 Nougat sebagai bawaan. Kamera utama 12 megapiksel ini juga memiliki fitur sensor Sony IMX378 yang sangat baik, yang sama seperti di Google Pixel, yang saat ini merupakan salah satu kamera ponsel terbaik.



Ukuran kapasitas baterai adalah 3.505 mAh, salah satu baterai terbesar untuk ponsel dengan layar berukuran hanya 4,5 inci. Janji untuk hidup baterai sepanjang hari, dan ponsel ini juga mendukung Qualcomm Quick Charge 3.0 standar, sehingga Anda bisa mendapatkan pengisian 50 persen pada baterai hanya dalam 36 menit.



Menariknya, akan ada dua model AS dan Amerika Utara dari BlackBerry KEYone. Salah satu dari mereka mendukung band untuk AT & T dan T-Mobile (yang satu ini juga memiliki band Verizon 4G LTE), dan satu lagi memiliki band 4G LTE yang spesifik dibutuhkan oleh Sprint. Ini menandakan niat yang kuat untuk membawa ponsel itu ke semua operator AS utama. Juga akan ada versi ketiga yang dibuat khusus untuk Eropa, Timur Tengah dan Afrika dengan dukungan untuk band yang relevan untuk pasar tersebut.



BlackBerry KEYone akan diluncurkan di seluruh dunia, tetapi tanggal rilis akan berbeda untuk pasar yang berbeda. Yang dapat diketahui adalah bahwa ponsel akan tersedia mulai bulan April. Harga KEYone tepat di bawah dari Apple iPhone, dan Galaxy Samsung. Perangkat ini dibanderol seharga US$ 550.



PHONEARENA | ERWIN Z