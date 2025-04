Blackberry KEYone: Perpaduan Fitur Klasik dengan Ide Baru

TEMPO.CO, Barcelona - Kelahiran kembali Blackberry di Mobile World Congress 2017 adalah hal yang menarik. Ponsel ini sekarang diproduksi perusahaan elektronik Cina TCL Corporation, yang mendapatkan akses terhadap teknologi keamanan dan piranti lunak Blackberry. KEYone menjadi ponsel pertama dibawah manajemen baru.



Dalam genggaman tangan, ukuran KEYone sebanding dengan ponsel cerdas yang lebih besar seperti iPhone Plus atau seri Samsung Note. Penggemar loyal BlackBerry akan menyukai kembalinya keyboard fisik, sementara mereka yang berusia di bawah 40 tahun mungkin akan kebingungan.



Pertanyaan di benak konsumen muda, untuk apa membeli ponsel cerdas yang membagi kemewahan satu layar penuh dengan tombol fisik, dan dimana emoji? Sekilas, papan ketik KEYone mengingatkan akan Bold. Dengan jarak tombol yang sempit, tak heran jika penggunanya akan mengalami kesalahan ketik berulang-ulang.



Sejumlah spesifikasi premium ditanamkan TCL ke dalam KEYone. Layar 4,5 inci resolusi 1620x1080 piksel dengan rasio aspek 3:2. Berikutnya layar Corning Gorilla Glass 4, chip Snapdragon 625 dari Qualcomm dengan prosesor grafis terpisah untuk otaknya. Lalu kamera belakang 12 megapikel yang disuplai Sony dan kamera depan 8MP untuk selfies serta baterai kokoh 3505mAh dengan dukungan untuk Qualcomm Quick Charge.



Ada juga sejumlah usaha untuk menarik minat konsumen yang lebih muda. TLC memusatkan pada Android 7.1 terkini dan BlackBerry hub. Fitur baru ini mengumpulkan semua pesan social media (Twitter, WhatsApp, Facebook Messenger, dan Email) ke dalam satu aplikasi. Sebuah ide yang segar. Hal lain yang mengesankan dari KEYone adalah keyboard-nya berfungsi sebagai touchpad dan dapat digunakan sebagai jalan pintas dan cepat meluncurkan aplikasi. Tekan huruf U untuk Uber, G untu Gmail, dan seterusnya.



Merek BlackBerry sinonim dengan keamanan selevel perusahaan dan KEYone bersandar pada warisan itu. TCL mengklaim BlackBerry KEYone menawarkan “pengalaman maksimal ponsel cerdas Android yang paling aman”. Ini berkat kombinasi enkripsi/penyandian piranti keras dan piranti lunak yang selalu mengawasi keamanan KEYone.



Dengan harga retail 549 dolar AS, KeyOne lebih murah 100 dolar dibanding harga permulaan iPhone. Sepertinya TLC tak mau mengulang kesalahan penetapan harga (pricing policy) saat menjual Blackberry Priv sebesar 699 dolar AS, lebih mahal 50 dolar dibanding iPhone 6. Akibatnya penjualan Priv pun jauh dari harapan.



CNET | SYDNEY MORNING HERALD | HOTMA SIREGAR

