TEMPO.CO, Taipei - Sebuah bocoran baru dari Mobile01, komunitas online teknologi Cina, dan Weibo, portal konsumen Cina, menunjukkan bahwa HTC memiliki sebuah perangkat, dijuluki One X9, yang akan dirilis.



Postingan Weibo menyebutkan bahwa perangkat HTC yang akan dirilis itu menggunakan antara Qualcomm Snapdragon 820 (yang merupakan SoC quad-core dengan masing-masing core clock 2,2 GHz) dan Helio X20 SoC dari Mediatek.



Selain itu, daftar spesifikasi yang bocor itu juga menyebutkan bahwa One X9 akan memiliki RAM 4GB dan akan menawarkan penyimpanan internal antara 64 GB dan 128 GB. Beberapa menyebutkan bahwa sebuah pilihan RAM 3GB dengan penyimpanan internal 32 GB juga akan ditawarkan.



Bocoran itu juga menyebutkan fitur kamera utama 23 MP dan baterai 3.500 mAh. Selain itu, ponsel yang akan datang itu juga diduga memiliki layar 2K dan bodi logam. Beberapa sumber melaporkan bahwa One X9 akan memiliki resolusi 1440p bukan 1080p.



Berdasarkan gambar yang bocor di Mobile01, perangkat HTC itu dikabarkan akan memiliki audio Dolby. Ada yang mengatakan perangkat tersebut dilengkapi speaker ganda yang menghadap ke depan, salah satu fitur yang sangat dipuji dari ponsel HTC yang dirilis sebelum One A9. Perangkat HTC terkenal memiliki audio terbaik di industri ini.



Dengan One A9 yang berjalan pada Android 6.0 Marshmallow, diasumsikan bahwa HTC One X9 juga akan memiliki versi Android terbaru itu. HTC disebut-sebut akan memperkenalkan perangkat itu seharga US$ 472 (Rp 6,4 juta).



Jika produsen elektronik asal Taiwan itu memutuskan untuk menggunakan proseseor Qualcomm, sesuai rilis Snapdragon 820 pada 2016, One X9 tidak akan keluar pada liburan tahun ini.



Sayangnya, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait spesifikasi teknis perangkat ini dari HTC.



TECHTIMES | ERWIN Z