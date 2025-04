Bocoran iPhone 8 Terbaru: Dibekali Kamera Video 4K

TEMPO.CO, California - Bocoran iPhone 8 kian marak mendekati peluncurannya yang dikabarkan akan terjadi pada bulan September. Salah satunya seperti yang dikabarkan laman berita teknologi asal Portugal, iHelp.



Laman berita tersebut melansir kamera belakang iPhone 8 bisa merekam video hingga resolusi 4K pada 60 frame per second (fps). Laman tersebut mengunggah foto kode yang ditemukan di firmware HomePod.



Selain itu, kode yang sama juga mencantumkan kata "kamera depan". Ini mengindikasikan kamera depan juga memiliki kemampuan yang sama dengan kamera belakang. Artinya, sama-sama memiliki kamera video canggih.



Baca: Berita Teknologi Terbaru: iPhone 8 Batal Pakai Sensor Fingerprint



Bocoran melalui firmware pernah akurat terjadi di Apple, tepatnya saat iOS 9 diluncurkan. Dalam firmware tersebut ditemukan kode kamera depan yang mendukung fitur panorama, slow motion 1080 piksel per 240 fps, dan flash. Belakangan pun diungkap bahwa iOS 9 bisa mengoperasikan software flash.



Laman berita teknologi GSM Arena menyebut kemampuan kamera pada iPhone akan menaikkan nilai jualnya. Terlebih, jika digabung dengan sistem operasi macOS terbaru, High Sierra, yang mampu menjalankan teknologi efisiensi video HEVC atau H.265.



Teknologi format ini 40 persen lebih irit kapasitas jika dibandingkan format sebelumnya, H.264. Meski terdengar cukup canggih, tapi belum ada konfirmasi resmi dari Apple.



Baca: iPhone 8 Bakal Gunakan Baterai Berbentuk L?



Simak bocoran iPhone 8 lainnya hanya di kanal Tekno Tempo.co.



GSM ARENA | iHELP | AMRI MAHBUB