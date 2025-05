TEMPO.CO, Jakarta – Peluncuran ponsel baru Samsung, Galaxy S8, ada kemungkinan baru akan dilakukan pada akhir Maret. Tapi bocorannya sudah banyak bermunculan. Setidaknya ada tiga perubahan besar yang akan dilakukan Samsung pada ponsel andalannya ini, yaitu:



1. Desain Baru

Tampilan muka tanpa bezel (batas tepi) serta hilang pula tombol home dan sensor sidik jadi dari bagian depan. Samsung Galaxy S8 akan memiliki layar berukuran 5,7 inci dengan bentuk layar melengkung. Layar ponsel ini memang memiliki ukuran lebih besar dibanding Samsung Galaxy S7, yang berukuran 5,1 inci. Sedangkan varian ponsel premium Samsung Galaxy S8 Plus akan memiliki layar berukuran 6,2 inci. Galaxy S8 disebut-sebut akan hadir dengan layar Gorilla Glass 5. Layar ini juga mengusung teknologi Super AMOLED dengan resolusi 1.440 x 2.560 piksel.



2. Prosesor Lebih Kencang

Samsung Galaxy S8 akan menggunakan prosesor Snapdragon 835 dengan Octa Core CPU dan Adreno 540 pada GPU, dengan kelebihan soal efisiensi. Fisiknya lebih kecil daripada Snapdragon 820 (mencapai 30 persen) dengan konsumsi daya 40 persen lebih hemat dan tenaganya 27 persen lebih cepat. Dilaporkan, ponsel ini akan memakai RAM 6 GB, tapi yang model standar hanya akan memakai 4 GB seperti Galaxy S7. Fitur isi daya cepat baru tersedia untuk produk yang dirilis di Cina.



3. Daya tahan baterai

Akan ada peningkatan baterai cukup besar. Sementara Note 7 memakai baterai 3.000 mAh, Galaxy S8 menggunakan 3.250 mAh, bahkan 3.750 mAh untuk Galaxy S8 Plus. Namun, dengan layar lebih besar, konsumsi baterai pun akan lebih besar pula.



Jadi, hingga peluncuran nanti, bocoran apa lagi yang masih layak ditunggu soal Galaxy S8 ini?

Soal harga, kamera, dan fitur asisten pribadi masih layak ditunggu, meski sebelumnya sempat muncul kabar bahwa ponsel itu akan dihargai US$ 849 atau sekitar Rp 11,4 juta dan memiliki kamera 12 megapiksel di sisi belakang dan kamera depan berkemampuan 8 megapiksel.



FORBES | NURDIN