Bocoran Terbaru: iPhone 8 Hadir dalam 3 Warna

TEMPO.CO, San Francisco - Sebuah bocoran ponsel edisi ulang tahun kesepuluh iPhone, yang disebut sebagai iPhone 8, memperlihatkan ponsel itu bakal hadir dalam tiga warna, sebagaimana dikutip Phonearena akhir pekan lalu.



Bocoran itu menampilkan bagian belakang ponsel tersebut yang memiliki kamera ganda vertikal, logo Apple dan tanpa pemindai sidik jari Touch ID. Bagian belakang ponsel itu menampilkan warna tembaga, perak dan hitam mengkilap.



Tampilan iPhone 8 baru-baru ini juga tak sengaja dibocorkan Apple melalui firmware HomePod pra-rilis yang diunggah ke server publik beberapa waktu lalu. Menurut The Guardian, firmware itu seharusnya disebarluaskan secara internal.



Dalam firmware itu terdapat gambar iPhone 8 pertama resmi 100 persen yang dijuluki "D22". Meskipun berbentuk siluet, gambar itu memberi tahu banyak hal. Sebagai contoh, hilangnya tombol home. Gambar yang muncul itu mengkonfirmasi spekulasi bahwa Apple akan segera membunuh fitur di bagian depan ponselnya itu.



Rincian di firmware HomePod menyebutkan bahwa Apple - setidaknya di iPhone berikutnya – beralih dari Touch ID dan memilih pengenalan wajah berbasis inframerah.



Diidentifikasi sebagai "Peal ID", fitur baru itu mungkin akan menggeser kecenderungan biometrik Apple dari jempol ke wajah, yang memungkinkan berbagai pembelian hanya dengan memindai wajah pengguna.



Selain itu, bagian atas ponsel juga menarik. Apple jelas beralih menuju bagian depan minim tepian (bezelles), dan pada gambar yang bocor, layar terlihat diperluas sampai bagian atas ponsel itu. Namun, di tengah atas, ada potongan, yang hampir pasti adalah tempat kamera.



Beberapa informasi lain juga terkuak. Misalnya ponsel itu dapat merekam video dalam resolusi 4K pada 60 frame per detik. Angka itu naik dari 30 fps pada iPhone 7 Plus, dan pasti akan disambut gembira oleh vlogger di seluruh dunia.



iPhone 8 diperkirakan akan dijual mulai dari US$ 1.000. Ponsel ini diprediksi akan mundur dari tradisi memperkenalkan handset baru pada September.



