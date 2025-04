Bocoran Terbaru iPhone 8: Namanya Tanpa Angka

TEMPO.CO, California - Laman berita teknologi CNET mengabarkan hal terbaru soal bocoran iPhone 8. Ponsel ini akan memiliki nama resmi: iPhone Edition. Agak terdengar aneh memang, tapi menurut seorang sumber dari dalam Apple, nama tersebut diberikan untuk menyambut satu dekade iPhone.



Sebelumnya, ada rumor juga bahwa namanya adalah iPhone X. Nama ini mengacu alasan yang sama. Ponsel dari Apple pertama kali dirilis pada September 2007. Bulan ini, iPhone telah berumur 10 tahun alias satu dekade. Sedangkan untuk dua seri lainnya, iPhone 7 dan iPhone 7s Plus, merupakan ponsel rutin dirilis tiap tahun.



Harga iPhone 8 atau iPhone X atau iPhone Edition diperkirakan akan sangat melambung. Soalnya, selain disebut sebagai penanda satu dekade iPhone, ponsel pintar ini memiliki spesifikasi tinggi yang bejibun.



Ponsel ini dikabarkan menggunakan chipset A11. Informasi tersebut dikutip dari seorang sumber dari dalam Apple. Kalau kabar itu benar, tentunya iPhone 8 akan memiliki kecepatan tinggi, yakni 3 gigahertz (GHz). Sekadar perbandingan, chipset A10 yang digunakan di iPhone 7 memiliki kecepatan 2,3 GHz dan A9 yang ada di iPhone 6S punya kecepatan 1,85 GHz.



Tak hanya kecepatan, chipset ini akan membawa teknologi heterogen multi-processing (HMP). Teknologi ini memungkinkan semua inti prosesor berjalan serentak. Laman berita BGR juga menayangkan hasil dua pengujian awal. Yakni, tes kemampuan single core dan multi core dengan aplikasi Geekbench 4 Primate Labs.



Dalam tes single core, chipset ini mendapatkan skor benchmark 4.300 sampai 4.600. Sedangkan untuk multi core mencapai 7.000 sampai 8.500. Selain cepat, iPhone 8 akan menggunakan layar OLED tipis tanpa bezel.



Spesifikasi tersebut tentunya imbas pada harganya. Menurut laman Forbes, iPhone 8 akan dilego mulai US$ 999 atau sekitar Rp 13,5 juta. Itu jelas lebih tinggi ketimbang iPhone 7, yang dimulai US$ 649 alias Rp 8,7 juta.



Belum lagi kalau masuk ke Indonesia, harga iPhone 8 pastinya akan lebih tinggi. Biasanya pajak masuk Indonesia sekitar 30 persen, yang berarti harga iPhone 8 paling murah akan berada pada kisaran Rp 17,5 juta.



Ada juga kabar yang menyebutkan bahwa harga iPhone 8 akan mencapai US$ 999 plus pajak ritel. Total mencapai US$ 1.200. Kalau dengan cukai di Indonesia artinya harganya bisa mencapai US$ 1.560. Atau setara dengan Rp 21 juta.



