TEMPO.CO, Taipei - HTC telah resmi menyatakan akan mengumumkan ponsel andalan barunya pada 12 April. Setelah pengumuman resminya, ada spekulasi bahwa tanggal rilis HTC 10 ditetapkan 15 April.



Hasil benchmark AnTuTu menunjukkan ponsel itu memberikan kinerja yang lebih baik daripada ponsel andalan lain, seperti Xiaomi Mi 5 dan Samsung Galaxy S7. Beberapa bocoran foto dari panel belakang HTC 10 (alias HTC One M10) juga mengungkapkan desain ponsel itu.



Phone Arena melaporkan seseorang dari Taiwan telah mengungkapkan skor benchmark AnTuTu awal dari HTC 10. Ponsel itu mencetak skor 156.091, mengalahkan ponsel lain, seperti Xiaomi Mi dan Galaxy S7 yang masing-masing mencetak 136.875 dan 134.599 di AnTuTu.



Menurut sumber Cina, ePrice, HTC 10 akan memasuki pasar pada 15 April setelah secara resmi diumumkan pada tanggal 12 April. Ponsel ini pertama kali akan dirilis di Taiwan, negara asal perusahaan.



Evan Blass, pembocor populer, telah mengungkapkan pada bulan sebelumnya bahwa tanggal rilis HTC 10 di Amerika Serikat akan berada di minggu kedua Mei, GSM Arena melaporkan.



Beberapa bocoran foto dari HTC One M10 telah muncul. Seperti model pendahulunya, ponsel unggulan HTC 2016 ini akan menggunakan bodi dengan desain logam serta hadir dalam dua warna, hitam dan abu-abu.



Rumor sebelumnya menyatakan bahwa HTC 10 juga akan tersedia dalam pilihan warna putih dan emas. Panel belakang didukung dua garis horizontal di bagian atas dan bawah. Tampaknya ada segmen plastik di bagian atas tempat jack audio 3,5 mm. Di bagian bawah, ada grille speaker dengan port USB Type-C.



Berbeda dengan kamera persegi HTC One M9, model penggantinya mengguna kamera bulat disertai dengan dual-LED flash. HTC mengatakan ponsel barunya ini akan hadir dengan kamera yang sangat menarik.



Rumor HTC One M10 menyatakan ponsel ini akan hadir dengan spesifikasi layar Quad HD AMOLED 5,2 inci, prosesor Snapdragon 820, RAM 4 GB, penyimpanan internal 32 GB dan kamera 12-megapiksel.



IBTIMES | ERWIN Z