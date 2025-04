Bocoran Warna iPhone 8: Ada Varian Copper Gold

TEMPO.CO, California - Ada bocoran iPhone 8 terbaru, yakni hadir dengan varian warna copper gold. Bocoran tersebut diunggah di akun Twitter media The Tech License.



Bocoran ini, menurut laman berita teknologi Mashabel, Kamis 10 Agustus 2017, didapat dari unit dummy iPhone 8. Namun, belum ada konfirmasi apakah produk ini mewakili versi resmi Apple.



Sebagai unit dummy, perangkat tersebut memiliki desain yang cocok dengan semua rumor yang beredar selama ini. Dalam foto tampak ponsel tersebut hadir dengan layar tanpa bezel, kamera, dan sensor.



Apple diperkirakan akan meluncurkan iPhone 8 pada September mendatang. Peluncuran seri ini menandai 10 tahun kehadiran iPhone. Menurut analis, ponsel ini akan dijual di atas US$ 1.000 atau lebih dari Rp 13,5 juta.



Simak bocoran iPhone 8 lainnya hanya di kanal Tekno Tempo.co.



THE TECH LICENSE | MASHABLE | AMRI MAHBUB