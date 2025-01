Bocoran Xiaomi Redmi 5 Plus, Ini Spesifikasi Terbaru

TEMPO.CO, Beijing - Xiaomi Redmi 5 Plus dibocorkan oleh regulator Cina TENAA pada hari Rabu, 29 November 2017. Selain itu, Xiaomi juga secara resmi telah mengkonfirmasi melalui akun Weibo bahwa mereka akan mengumumkan Redmi 5 dan Redmi 5 Plus pada tanggal 7 Desember.



Baca: Xiaomi Akan Luncurkan Redmi 5 dan Redmi 5 Plus Pekan Depan