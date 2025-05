Bos Facebook Zuckerberg Pidato, Penonton Tertidur

TEMPO.CO, Barcelona - Pendiri dan Chief Executive Officer Facebook, Mark Zuckerberg, merupakan orang yang diperhitungkan di industri digital global.



Zuckerberg telah menjelajahi berbagai negara untuk memacu pengembangan bisnisnya. Dalam setiap kunjungan bisnis, Zuckerberg sering didapuk menjadi pembicara di suatu forum.



Namun siapa sangka, dalam pameran teknologi Mobile World Congress (MWC) 2015 di Barcelona, Spanyol, pidato Zuckerberg tidak diminati.



"Pidatonya membosankan. Sejumlah orang tertidur di bangku penonton dan sebagian lainnya berjalan ke luar ruangan," demikian ditulis situs Business Insider, Selasa, 3 Maret 2015.



Dalam pidatonya, Zuckerberg membahas proyek Internet.org. Proyek ini mendorong penggunaan Internet di negara-negara berkembang yang digagas Facebook dan sejumlah perusahaan berbasis teknologi informasi. Operator telekomunikasi diharapkan berperan mendorong Internet.org.



Awalnya penonton terlihat antusias terhadap pidato mahasiswa drop out dari Harvard University itu. Permasalahan muncul saat tiga perwakilan mitra operator hadir di atas panggung. Akhirnya, keempat orang tersebut malah asyik berbincang mengenai hal teknis, seperti tentang bagaimana Facebook bekerja. Beberapa penonton mulai tampak tidak tertarik.



Tidak lama kemudian, sejumlah penonton mulai meninggalkan tempat duduk mereka. Namun ada juga sebagian yang masih bertahan. "Zuckerberg menyadari hal ini dan duduk tenang sambil tersenyum," tulis Business Insider.



Sejumlah penonton menggambarkan suasana diskusi itu lewat Twitter. Seperti yang diungkapkan akun @OliverSmithEU, "Beberapa perwakilan operator bersama Zuckerberg berbicara banyak di atas panggung, tapi ini omong kosong #MWC15."



Ada juga cuitan dari akun @MarkDalton. "Semacam pidato membosankan dari Zuckerberg. Sebagian besar membahas Internet.org."



Sedangkan jurnalis The Wall Street Journal, Lisa Fleisher, lewat akun @LisaFleisher mengunggah foto sejumlah orang yang tampak tertidur. Dalam foto itu tampak empat orang yang tertidur. Sebagian lainnya tampak tidak tertarik.



MWC 2015 diselenggarakan pada 2-5 Maret. Berbagai teknologi teranyar dipemarkan di acara tersebut, antara lain telepon pintar Samsung Galaxy S6 dan S6 Edge, HTC One M9, serta jam pintar LG Watch Urbane.



BUSINESS INSIDER | SATWIKA MOVEMENTI