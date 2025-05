Bos Microsoft, Penghasilannya Capai Rp 244 Miliar Tahun Ini

TEMPO.CO, Redmond - CEO Microsoft Satya Nadella mendapatkan lebih dari US$ 18 juta (Rp 244,2 miliar) selama tahun fiskal 2015 perusahaan, yang berakhir pada 30 Juni, menurut pernyataan tahunan perusahaan yang dirilis pada tanggal 19 Oktober.

Sebagai bagian dari paket kompensasinya, Nadella mendapatkan 120 persen dari penghargaan kas tahunan, sebuah bonus US$ 4,3 juta (Rp 58,35 miliar). “Jumlah tersebut dihitung berdasarkan kinerja Nadella terhadap prioritas intinya dan kinerja operasional Microsoft," bunyi pernyataan itu.

Meski pendapatan operasi dan laba per saham Microsoft menurun pada tahun fiskal 2015, "kemajuan konsisten dibuat dalam membangun peluang pertumbuhan di masa depan," menurut penjelasan dari penghargaan Nadella ini.

"Nadella memberi visi dan eksekusi yang kuat dan konsisten terhadap strategi mobile first and could first kami, terus secara efektif membimbing transformasi budaya perusahaan dan ia secara efektif mewakili perusahaan dengan pelanggan, mitra, investor dan karyawan," menurut pernyataan itu.

"Nadella membangun dan mengartikulasikan tiga ambisi perseroan untuk memfokuskan penawaran perusahaan, dan mengkonsolidasikan grup sistem operasi dan perangkat ke Windows and Devices Group. Di bawah kepemimpinannya, Windows 10 berhasil diluncurkan dan program kompensasi eksekutif menjadi lebih berbasis kinerja secara signifikan," tambah pernyataan itu.

Selain bonus Rp 58,35 miliar, Nadella memperoleh gaji US$ 1,2 juta (Rp 16,2 miliar) dan saham US$ 12,8 juta (Rp 173, 5 miliar).

Pada tahun fiskal 2014, Nadella menerima bonus US$ 3,6 juta (Rp 48,7 miliar), gaji dasar US$ 919 ribu (Rp 12,5 miliar) dan penghargaan saham US$ 80 juta (Rp 1 triliun). Bonus tunai Nadella di 2014 adalah 141 persen dari penghargaan yang ditargetkan padanya.

Paket kompensasi terbaru untuk top eksekutif Microsoft lainnya - semuanya mendapatkan lebih dari 100 persen dari bonus mereka, termasuk dalam pernyataan itu juga.

