TEMPO.CO, Seoul – Samsung Electronics hari ini mengindikasikan bahwa peluncuran ponsel Galaxy S andalannya yang terbaru, S8, bisa tertunda. Perusahaan itu berjanji meningkatkan keselamatan produk menyusul penyelidikan terkait penyebab kebakaran pada perangkat Note7 premiumnya.



Seperti dikutip Reuters, Kepala Samsung Mobile DJ Koh dalam konferensi pers terkait penyelidikan itu mengatakan bahwa Galaxy S8 tidak akan diumumkan di Mobile World Congress (MWC) 2017, yang digelar pada 27 Februari-2 Maret 2017.



Sangat mungkin bahwa S8 akan diresmikan setelah MWC, bukan sebelumnya. Sayangnya, DJ Koh tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang ponsel itu.



Namun, jika beberapa rumor saat ini akurat, Samsung ada kemungkinan akan mengumumkan Galaxy S8 pada akhir Maret atau April di Kota New York.



Berbagai rumor juga menyebutkan bahwa seri Galaxy S8 akan memiliki model reguler 5 inci, dan model 6 inci yang dijuluki Galaxy S8 Plus. Menariknya, kedua handset akan memiliki layar lengkung ganda. Hal itu berarti Samsung tidak menggunakan “edge” dalam penamaan S8.



Layar sedikit melengkung dari Galaxy S8 dan S8 Plus diperkirakan memiliki sensor sidik jari, sehingga menghilangkan kebutuhan akan tombol Home fisik. Rumor fitur lainnya termasuk speaker stereo, RAM 8 GB, dan kamera belakang yang tidak menonjol.



Hanya ada satu cara untuk mengetahui kebenaran rumor ini, yaitu dengan menunggu pengumuman resmi Galaxy S8 dari Samsung.



PHONEARENA | ERWIN Z