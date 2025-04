Bos Xiaomi, Lei Jun, akan Sambangi Indonesia: Terkait Apa?

TEMPO.CO, Jakarta - Bos Xiaomi , Lei Jun, akan menyambangi Indonesia, Rabu, 27 September 2017. Kunjungan tersebut diketahui dari undangan yang diterima Tempo, Senin, 25 September 2017. Banyak yang bertanya maksud kedatangan bos besar sekaligus pendiri Xiaomi Inc. tersebut pasca-peluncuran smartphone Xiaomi Mi A1.

"The Xiaomi Way of Innovation," tulis Xiaomi dalam undangannya tanpa menyebut secara detail apa yang akan dibahas. Sekadar informasi, Lei Jun merupakan orang terkaya ke-23 di Cina menurut Forbes. Jun mendirikan Xiaomi pada 6 April 2010. Ia sering disebut sebagai "Steve Job"-nya Cina.