TEMPO.CO, Jakarta - Canon mengumumkan lima kamera baru. Dua di antaranya kamera superzoom dan tiga kamera saku. Lima kamera tersebut ditujukan bagi mereka yang berbujet rendah.



Pertama, Canon PowerShot SX640HS memiliki 24-1200 milimeter setara 50x optical zoom dengan stabilisasi gambar, sensor 20,3 megapiksel, prosesor gambar DIGIC 6, Wi-Fi, NFC, video 1080p60, dan LCD 461K 3 inci. Kamera tersebut dibanderol US$ 399 dan akan tersedia pada Maret.



PowerShot SX240 IS memiliki 24-1008 milimeter setara 42x optical zoom dengan stabilisasi gambar, sensor 20 megapiksel dengan prosesor gambar DIGIC 4+, Wi-Fi, NFC, video 720p, dan LCD 230K 3 inci. Kamera tersebut ditawarkan dengan harga US$ 299 dan akan tersedia pada Februari.



Berikutnya adalah PowerShot ELPH 360HS, yang memiliki 12x optical zoom dengan OIS, sensor 20,2 megapiksel, Wi-Fi, NFC, prosesor gambar DIGIC 4+, video 1080p, dan LCD 3 inci. Kamera tersebut akan tersedia bulan depan dengan pilihan warna hitam, silver, dan ungu seharga US$ 209,99.



PowerShot ELPH 190 IS memiliki optical zoom lensa 10x dengan IOS, sensor CCD 20 megapiksel, tombol Wi-Fi dengan NFC, video 720p, dan ditawarkan dengan harga US$ 159,99. Kamera ini akan tersedia pada Februari dalam pilihan warna hitam, merah, dan biru.



Terakhir, PowerShot 180 dengan 8x optical zoom, sensor CCD 20 megapiksel, video 720p, dan dibanderol US$ 119,99 serta akan tersedia pada Februari dengan pilihan warna silver dan merah, seperti dilansir dari GSM Arena.

ANTARA