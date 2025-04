Capai Usia Setahun, Pokemon Go Siapkan Petualangan Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Pokemon Go, yang sempat dikira hanya populer sesaat, kini sudah berumur setahun. Untuk merayakannya, Niantic membuat kegiatan Adventure Week di game ini, dengan memberikan banyak bonus untuk para pemain, seperti yang dilaporkan laman GSM Arena.



Selama seminggu, 18-25 Mei, Pokemon tiper Rock akan muncul di permainan. Saat mengumpulkan Geodude, Pokemon langka seperti Omanyte dan Kabuto juga akan lebih sering muncul.



Selain monster, Pokemon Go juga akan didekorasi dengan aneka aksesoris, seperti avatar yang punya wajah baru dan semua pemain akan punya topi petualangan "Adventure's Hat".



Adventure Week di Pokemon Go juga akan membawa lebih banyak barang di tiap Pokestop.



Pemain Pokemon Go, yang biasanya mendapat tiga item, bisa memiliki lima atau enam barang saat mampir ke Pokestop.



ANTARA