Cara Hitung Penayangan YouTube Shorts Diubah: Metrik hingga Monetisasi

Dengan diterapkannya perubahan ini, YouTube ingin para kreator memahami performa konten di berbagai platform. Ini membantu mereka dalam menyusun strategi yang efektif dan meningkatkan daya tarik bagi mitra merek dan agensi.

Cara Membuat Shorts di YouTube

1. Masuk ke aplikasi YouTube.

2. Ketuk Create dan pilih Short.

3. Tahan tombol Capture atau ketuk untuk mulai merekam dan ketuk lagi untuk berhenti (pengguna dapat mengubah durasi pada bagian kanan atas layar).

4. Setelah selesai merekam, maka bisa menambahkan musik, menerapkan filter, atau menggunakan efek lainnya untuk meningkatkan video. Menekan Undo untuk menghapus klip sebelumnya atau Redo untuk mengembalikannya. Menekan Close kemudian memilih Delete atau Save and Exit untuk menyimpan draf.

5. Ketuk Done untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, melihat pratinjau video. menambahkan suara, teks ke ucapan, dan efek lainnya. Ketuk Back untuk kembali ke layar perekaman. Ketuk Next untuk menambahkan detail ke video.

6. Di layar berikutnya ditambahkan judul (maksimal 100 karakter) dan pilih pengaturan privasi video. Pengaturan privasi default untuk kreator berusia 13–17 tahun adalah privat. Sedangkan untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas adalah publik. Pengaturan ini dapat diubah sesuai keinginan.

7. Pilih audiens dengan mengetuk Select audience, lalu pilih 'Yes, it’s made for kids' atau 'No, it’s not made for kids'.

8. Ketuk Upload Short untuk mempublikasikan video. Kreator mengunggah Shorts dengan resolusi maksimum 1080p.