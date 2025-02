Cara Menghentikan Google Mendengarkan Suara Kita di Ponsel

Dilansir dari Make Use Of, Google memang memiliki fitur yang memungkinkan perangkat Android mendengarkan perintah suara, tetapi tidak sepenuhnya seperti yang dibayangkan. Jika pengaturan tertentu diaktifkan, ponsel akan merespons saat Anda mengucapkan frasa seperti "OK Google" atau "Hai Google". Pada tahap ini, perangkat mulai merekam perintah suara Anda untuk memprosesnya lebih lanjut.