Cek 2 Fitur Baru Instagram Reels, Bisa Pantau Konten yang Diminati Followers

Fitur pertama, yang bernama ‘Discover what your friends and followers’ are into, bisa digunakan untuk melihat dan berinteraksi dengan konten yang disukai oleh teman dan follower pengguna. Konten yang disukai akan muncul di sudut kanan atas tab Reels. Fungsinya untuk mengetahui berbagai konten yang sedang diminati oleh orang terdekat mereka.