CEO Cisco dan Apple Ungkap Kerja Sama di Cisco Live 2017

TEMPO.CO, Las Vegas - Cisco Systems mengumumkan menjalin kerja sama dengan Apple dalam konferensi tahunan Cisco Live 2017 di Las Vegas, Amerika Serikat, Senin 26 Juni 2017 waktu setempat. Kerja sama sudah berjalan terkait teknologi dan sistem jaringan terbaru yang dikembangkan Cisco untuk membuat perangkat Apple lebih aman.



Apple menjadi satu diantara 75 perusahaan pertama yang mengadopsi dan mengoperasikan sistem jaringan baru Cisco. Apple mencoba mendapat manfaat dari jaringan dengan kemampuan mengelola data yang jauh lebih besar, lebih cepat, dan lebih aman itu untuk kepentingan pengembangan aplikasinya.

"Jika kita melakukan inovasi bersama maka kita akan bisa memberi manfaat yang lebih besar," kata CEO Cisco Charles H. Robbins.



Kerja sama juga terkait pengembangan sistem operasi terbaru Apple yakni iOS 11 untuk membuatnya lebih aman dari hacker. "Ini kerja sama yang fenomenal," kata Chuck, sapaan Robbins.



Tim Cook, CEO Apple mengatakan tujuan kerja sama untuk mencapai tujuan menjadi perusahaan paling aman dalam hal data dan jaringan. "Biaya lebih efisien, data lebih terlindungi dan aman," katanya.



Dia di antaranya menyinggung tentang perlindungan pengguna aplikasi dari phising email. "Komunitas hacker saat ini telah berkembang bukan lagi sekadar hacker," katanya menunjuk malware dengan permintaan tebusan.

Selain Apple, Cisco Live 2017 juga menghadirkan beberapa mitra lainnya yang menerapkan intent-based networking, sistem jaringan terbaru tersebut. Di antaranya adalah UnitedHealth Group, Wipro, dan Royal Carribean Cruises Ltd. Seluruhnya menyenangi kemudahan yang dihadirkan sistem jaringan baru Cisco untuk pengelolaan data yang semakin besar dan kompleks serta jasa yang dikerjakan perusahaan masing-masing.



David Goeckeler, Senior Vice President and General Manager Networking and Security meyakinkan sistem jaringan baru Cisco sangat nyata. "Karena sudah digunakan bersama Apple dan lainnya," katanya secara terpisah.



ZACHARIAS WURAGIL