CEO Google Apresiasi DeepSeek, Akui Belajar dari Kesuksesannya

DeepSeek berhasil menciptakan model AI yang kompetitif dengan biaya kurang dari US$ 6 juta, jauh lebih rendah dari standar industri yang biasanya mencapai US$ 100 juta. Keberhasilan ini membawa DeepSeek ke puncak tangga aplikasi di App Store dan Google Play bulan lalu.

Penggunaan chip yang lebih sedikit berarti biaya yang lebih rendah. Pierre Ferragu, analis dari New Street Research, mengungkapkan kepada The New York Times bahwa Google menghabiskan US$ 2 miliar hingga US$ 3 miliar tahun lalu untuk membuat satu juta chip AI kustom, sementara Amazon mengeluarkan US$ 200 juta untuk membangun 100.000 chip AI.