CEO Twitter Buka Rahasia Fitur Andalan Twitter di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Menyambangi Indonesia untuk pertama kali, Chief Executive Officer Twitter, Dick Costolo, 'membocorkan' rencananya untuk menambah jumlah pengguna baru. Layanan bernama Periscope ini juga bakal mampu membuat Twitter kompetitif melawan pesaing terberatnya, yaitu Facebook.



"Kami siapkan layanan video yang memungkinkan pengguna untuk menyiarkan kegiatannya secara langsung," kata Costolo saat menjawab pertanyaan Tempo, Kamis, 26 Maret 2015.



Seusai jumpa pers dengan jurnalis lokal dan asing, Costolo mencuit di akunnya @dickc. "Congratulations from Jakarta to @kayvz and the @periscopeco crew. Kayvon Beykpou @kayvz merupkan salah satu pendiri layanan Periscope.



Beykpou merespon Costolo lewat kicauannya di Twitter. "Lain kali kami akan menyediakan kamera yang stabil untuk broadcast Anda berikutnya." Dijawab Costolo dengan becanda,"Itu sengaja. Ini memang saat-saat saya merasa sedang goyah."



Sedangkan Marc Andreessen dengan akunnya @pmarca, seorang investor digital terkenal di Silicon Valley, meledek Costolo soal layanan Periscope yang baru saja dipamerkan Costolo di Twitter.



"Itu sih layanan payah. Cuma satu frame dan tidak ada dialog," kata Andreessen. Dijawab Costolo,"Ini masih uji coba kok. Dulu orang bilang Paul Gauguin itu gila tapi lihat dia sekarang sukses." Gaguin merupakan pelukis post-impresionis, yang kurang diakui karyanya saat dia masih hidup. Namun belakangan harga karyanya naik drastis.



Menurut Costolo kepada Tempo,"Inilah layanan masa depan yang akan menjadi pilihan dalam berkomunikasi." Dan,"Saya telah mencobanya dan menyukainya, beberapa orang di Indonesia juga menjadi pengetes layanan ini."



Menurut Costolo, layanan ini berbeda dengan FaceTime dari Apple maupun Google Hangouts. "Pada layanan ini, pengguna bisa broadcast aktivitasnya secara langsung lewat kamera di ponsel atau tablet dan para follower bisa melihat dan berkomunikasi."



Cara follower berkomunikasi, Costolo menjelaskan, adalah dengan menuliskan tweet, yang bisa direspon oleh "si penyiar". "Tapi follower tidak bisa menjawab lewat audio video."



Layanan Periscope ini memang baru diakuisisi oleh manajemen Twitter pada awal bulan ini. Sedangkan layanan kompetitornya yaitu Meerkat langsung dibatasi aksesnya oleh Twitter karena menggunakan fitur yang dibangun Twitter.



Costolo berharap layanan video Periscope ini akan menambah jumlah pengguna baru Twitter, yang agak melamban pertumbuhannya sejak akhir tahun lalu. "Pokoknya, layanan Periscope ini keren deh."



BUDI RIZA