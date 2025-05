China Telah Luncurkan Internet 10G Pertama di Dunia. Berapa Kecepatannya?

TEMPO.CO , Jakarta - China kembali mencatatkan tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur digital dengan meluncurkan jaringan broadband komersial 10-Gigabit ( 10G ) pertama di dunia. Proyek ini disebut-sebut menawarkan kecepatan unduh hingga 9.834 Megabit per detik (Mbps), atau hampir setara dengan 10 Gigabit per detik (Gbps). Bagaimana informasi selengkapnya?

Dilansir dari Times of India , proyek yang diluncurkan di Kota Xiong'an, Kabupaten Sunan, Provinsi Hebei ini merupakan hasil kolaborasi antara raksasa teknologi Huawei dan operator milik negara China Unicom, dengan tujuan menghadirkan akses internet berkecepatan tinggi secara signifikan.

Laporan dari The Economic Times juga menyebutkan bahwa layanan ini menawarkan kecepatan unduh hingga 9.834 Megabit per detik (Mbps), atau hampir setara dengan 10 Gigabit per detik (Gbps), kecepatan unggah sekitar 1.008 Mbps, serta latensi yang sangat rendah, yakni hanya 3 milidetik, membuat layanan ini sangat ideal untuk aplikasi real-time.