Chromebook Akan Bisa Jalankan Semua Aplikasi Android

TEMPO.CO, San Francisco - Google sepertinya akan segera membuka hambatan antara dua sistem operasi miliknya dan memberikan akses pengguna Chrome OS ke aplikasi Android dari Google Play Store.



Seperti yang ditemukan oleh pengguna Reddit akhir pekan ini, Chromebook yang menjalankan versi 51 dari Chrome OS menunjukkan kotak centang di menu pengaturan mereka yang bertuliskan "Aktifkan aplikasi Android untuk berjalan pada Chromebook."



Opsi itu menghilang dengan cepat, tapi kode sumber Chrome OS tampaknya menunjukkan bahwa pengguna Chromebook akan segera mendapatkan akses ke "lebih dari satu juta" game dan aplikasi di Google Play Store.



Versi khusus dari Chrome OS di mana fitur ini muncul hanya tersedia di Developer Channel pada saat ini, dan mereka yang telah mampu mengaktifkannya mengatakan bahwa itu hanya menunjukkan sebuah tutorial sebelum otomatis menutup, tetapi tampaknya bahwa fitur tersebut sedang digarap menjelang Google bersiap untuk konferensi I/O bulan depan.



Google pertama kali mulai membuat aplikasi Android - termasuk Vine, Evernote, dan Duolingo - tersedia di Chrome OS pada 2014, sebagai bagian dari uji coba terbatas yang diperluas pada bulan April tahun selanjutnya dengan peluncuran yang lebih luas dari aplikasi ARC (App Runtime for Chrome) Welder.



Opsi "ARC opt in" yang disebutkan dalam kode sumber Chrome OS, menurut Ars Technica, menunjukkan bahwa modul itu dapat diperluas untuk mendukung jutaan aplikasi yang ditemukan di Google Play Store di Chromebook.



Meskipun ada protes di masa lalu bahwa kedua OS akan tetap terpisah, perubahan ini akan menjadi kabar baik bagi pengguna Chrome OS, yang akan segera mendapatkan akses ke store yang lebih besar dan lebih baik daripada yang mereka biasa gunakan.



Google Play memiliki perangkat lunak yang lebih banyak , menerima pembayaran di lebih banyak negara, dan telah memiliki dukungan yang lebih baik dibandingkan sepupunya Chrome OS selama beberapa tahun terakhir.



THE VERGE | ERWIN Z