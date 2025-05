TEMPO.CO, Redmond - Microsoft Cortana tidak akan secara resmi dirilis ke Xbox One hingga tahun depan, tapi asisten suara itu dilaporkan sudah tersedia di preview antarmuka Xbox One.



Waktu rilis resmi Cortana adalah 2016, tapi beberapa gamer telah mendapati asisten suara Microsoft itu bisa diakses jika mereka menggunakan preview antarmuka Xbox One. Beberapa rekayasa dalam pengaturan akan memungkinkan pengguna mendapatkan informasi yang ditawarkan Cortana pada platform lain, menurut Engadget.



Untuk mengakses informasi dari Cortana di Xbox One, pengguna hanya perlu ke pengaturan, naik, dan tekan tombol "A" beberapa kali. Rangkaian langkah itu berfungsi untuk membuat pengguna dapat mengintip lebih jauh apa yang akan tiba dalam beberapa minggu ke depan, menurut laporan tersebut.



Sebelumnya, Microsoft menegaskan bahwa tidak semua pemilik Xbox One akan segera dapat mengakses Cortana. Tapi mereka yang menggunakan program preview akan menjadi yang pertama untuk mengaksesnya sebelum asisten virtual itu dirilis ke publik. Rekayasa pengaturan akan memungkinkan pengguna mengaktifkan Cortana dan menempelkannya ke game terbuka, menurut laporan Snack Geek.



Setelah Cortana diaktifkan, ia akan berada di sisi atas layar dan mulai mengeksekusi perintah suara dengan frasa kunci "Hei, Cortana". Sampai sekarang, asisten virtual pada preview antarmuka Xbox One hanya menawarkan fungsi dasar. Versi publik akan dapat mengakses kalender, berita, dan aplikasi lainnya serta mengirim undangan atau melakukan tugas-tugas lain berdasarkan informasi yang tersedia.



Ketika Microsoft meluncurkan sistem operasi mobile Windows 10 terbaru, raksasa teknologi itu juga memperbarui Cortana. Perusahaan akan menggelar layanan asisten virtual itu untuk semua perangkat Windows, iOS, dan Android pada waktu yang ditentukan.



Untuk saat ini, Microsoft Cortana hanya tersedia pada preview antarmuka Xbox One, tapi nanti akan diintegrasikan dengan fitur lain dari konsol game itu setelah ia resmi dirilis pada 2016.



CHRISTIANPOST | ERWIN Z